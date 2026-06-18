Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că din câte înțelege acuzațiile formulate de DNA la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, nu vizează activitatea acestuia de la Primăria Capitalei, motiv pentru care ar fi normal ca acesta să își continue mandatul.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, în contextul întrebărilor privind situația juridică a lui Ciprian Ciucu și eventuala demisie din funcția de primar general.

Președintele a fost întrebat cum comentează faptul că DNA l-a plasat pe Ciprian Ciucu sub control judiciar și dacă acesta ar trebui să își dea demisia din funcția de primar general al Capitalei.

Nicușor Dan a precizat că nu deține informații complete despre dosar și că a aflat despre situație din spațiul public.

„Nu cunosc, bineînțeles că am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, după aproximativ trei ore petrecute la sediul Direcției Naționale Anticorupție, că este nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că va colabora cu organele judiciare.

Procurorii DNA au dispus plasarea sub control judiciar a lui Ciprian Ciucu într-un dosar de luare de mită privind fapte din perioada în care acesta ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

Ancheta vizează suspiciuni de corupție legate de activitatea sa administrativă din mandatul anterior.