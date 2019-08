Meciul în care Simona Halep speră să iasă învingătoare, după ce a câștigat turneele de la Roland Garros și Wimbledon, va avea loc pe arena ”Louis Armstrong”. Sportiva româncă a explicat într-un inmterviu care e starea ei de spirit.

”Presiunea de a reuși ceva special a dispărut. Acum, tot ce vine este un bonus. Încă lucrez, sunt motivată să câștig titluri. Am început să mă simt din ce în ce mai capabilă de a reuși asta, mai ales după victoria de la Wimbledon. Încrederea mea e foarte sus, dar asta nu înseamnă că voi fi la fel și la US Open. Nu vreau să-mi creez așteptări. Vreau să iau fiecare zi în parte și să văd cât de bună pot fi. Încep să mă obișnuiesc cu atmosfera din New York, încerc să mă adaptez pe cât de mult pot”, a declarat Halep.

Sursa: realitateasportiva.net.

Te-ar putea interesa și: