Ce spune Florin Cîțu despre filmulețul cu Superman. „Un mod de a comunica altfel”

Respectivul video a stârnit un val de zâmbete și ironii la adresa primului ministru. Chiar și colegii de partid nu s-au sfiit să comenteze, nu tocmai elogios, simțul umorului „atât de dezvoltat” al lui Cîțu.

Într-un interviu la TVR 1, joi seara, premierul a precizat că preferă să posteze pe reţeaua respectivă lucruri distractive, muzică sau mesaje şi că acestea constituie „un mod de a comunica altfel”. În opinia sa, „lipsa simţul umorului” şi „încleştarea” reprezintă o problemă.

„Mie mi s-a părut funny”

„Nu e prima oară când fac acest lucru. Am mai pus şi prin iarnă – era o poză cu mine şi Bernie Sanders, socialistul american, eram pe Lună. (…) Eu le primesc de la oameni, ele circulă, şi când mi se pare ceva funny – asta e, am simţul umorului, mi se pare bizar să nu mai existe simţul umorului în România – când mi se pare ceva distractiv, le pun şi râd de mine. (…) Dar ştiţi de ce mi s-a părut acela (filmuleţul cu Superman, n.r.) distractiv? Pentru că era aşa de bine făcut. Şi am şi spus ‘tehnologia astăzi’. Mi s-a părut foarte bine făcut. Era şi distractiv, bineînţeles. Era o parodie, clar. Dar era foarte bine făcut. De aceea l-am pus. Să ştiţi că am primit şi cu gladiatori, sunt multe”, a spus el, potrivit Agerpres.

Florin Cîţu a adăugat că l-a surprins reacţia preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la filmuleţul respectiv.

„Sunt poate diferit de ceilalţi, pentru că sunt foarte sincer. Dacă eu simt – şi este un cont personal, este un cont de Instagram – mie mi s-a părut funny şi am pus-o acolo. Acum eu mă aşteptam de la PSD să mă atace, pentru că ei anul trecut au făcut o groază de filmuleţe – unele dintre ele distractive, chiar dacă mă atacau. Mă aşteptam de la PSD să mă atace, mă aşteptam şi de la AUR, USR. Reacţia lui Ludovic Orban mi s-a părut bizară. Dar înţeleg că este acum în tabăra USR şi PSD şi este cu ei, alături de ei”, a declarat Cîţu.

Premierul a adăugat că a fost foarte sincer şi în momentul în care a fost întrebat de preţul pâinii, evitând să ofere un „răspuns de politician clasic”. A mărturisit însă că, fiind înconjurat de jurnalişti, a uitat că în realitate nu li se adresează acestora, ci întregii populaţii.

„A mai fost un incident – şi poate nu am avut timp să vorbesc despre el – o situaţie în care iarăşi am fost prea sincer şi lumea a înţeles altceva. Când am fost întrebat de preţul la pâine. Pentru moment – şi asta trebuie să înţeleagă lumea – când eşti înconjurat de jurnalişti, uiţi că de fapt nu vorbeşti cu cei care sunt în faţa ta şi vorbeşti cu populaţia, cu românii. Şi chiar am fost onest atunci când am spus sincer că nu ştiu acum, pentru că încerc să nu mănânc pâine. Dar ideea era alta, de fapt. Puteam să am un răspuns de politician clasic, de ani ’90: ‘Nu mă duc eu la cumpărături’, etc. Am văzut o mie de răspunsuri. Dar eu am fost sincer. Am fost poate prea sincer”, a spus Cîţu.

Ludovic Orban l-a făcut praf pe „Superman”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, declara pe 10 septembrie, la Târgovişte, că a fost „frapat” să îl vadă pe premierul Florin Cîţu „postat în Superman„.

„Ce m-a frapat foarte tare e că l-am văzut (…) Superman. Cred că aici e nevoie de o anumită profesie care să rezolve această problemă. Ai aruncat ţara în criză, eşti ameninţat de moţiune de cenzură, societatea românească şi economia sunt afectate de provocări extrem de dificile – preţul la energie, creşterea preţului la alimente şi multe alte lucruri, creşterea numărului de infectări în valul 4 al pandemiei – şi tu, când îi dai afară pe userişti seara şi a doua zi le-ai cerut să se întoarcă în Guvern, când le dai afară toţi oamenii care au fost numiţi, să te postezi în Superman chiar mi se pare o problemă mare pentru PNL”, a afirmat Orban.