Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, la Digi24,despre anunțul președintelui Klaus Iohannis că nu va participa la o dezbatere electorală cu Viorica Dăncilă.

„I-aș întreba pe toți votanții din turul 1 ai lui Klaus Iohannis și pe cei care nu au votat-o pe d-na Dăncilă și care au de gând să nu vină la vot pentru că nu are loc o dezbatere: dumneavoastră ați vrea să vă întâlniți cu Dăncilă? Dumneavoastră personal, ca votant, ați vrea să vă întâlniți și să aveți o discuție intelectuală cu această doamnă?”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Cu cine vreți să se întâlnească Klaus Iohannis? Cu o persoană care a scăpat partidul de sub control – dna Dăncilă se face de râs acum, în ședința PSD, și s-o salveze dl Iohannis invitând-o la dezbatere? Am văzut toate dezbaterile de tur 2 din 1990 și până acum, pe una dintre ele am și moderat-o, și niciodată nu a fost prezent în dezbatere un candidat cu nivel intelectual și mental atât de jos”, a comentat Cristian Tudor Popescu. ”Când te întâlnești – e o chestiune tehnică aici – cu cineva aflat în această condiție și mai are și vreo 15 puncte sub tine, comiți o greșeală uriașă. Nu te întâlnești cu un candidat aflat atât de jos din toate punctele de vedere sub tine. D-na Dăncilă, prin simpla prezență acolo, având în vedere nivelul jos la care se află, nu poate decât să câștige. Domnul Iohannis ce să câștige? Eu sunt de acord cu această decizie a președintelui”, a continuat gazetarul.

Dăncilă a refuzat dezbaterile cu manifestanții

La rândul său, analistul politic Stelian Tănase a arăta tcă lipsa unei dezbateri elect orale între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă nu este nicio pierdere pentru căaceasta nu avea cum să aibă loc cu un candidat precum președintel e PSD.”Accept că unii oameni s imt nevoia unei dezbateri. Eu nu simt nevoia în acest moment pentru că nu văd ce ar putea să iasă într-o discuție între Iohannis și Dăncilă. Doamna de la Videle nu va știu unde se afl ă. ”Nu simt nevoia să o văd pe Dăncilă față în față cu Iohannis, pentru că nu ne va aduce nimic, decât, poat e, puțină distracție” a spus a nalistul politic, pentru Reali tatea Plus.

”Suntem un popor de sadici sof isticați, sunt încredințat de asta văzând câtă lume cere dezbateri prez idențiale cu Dăncilă. Suntem capabili să invocăm cele mai îna lte valori ale democrației pent ru promisiunea unei porții de r âs batjocoritor. Rușine!”, cre de sociologul Sebastian Lăzăroi u.

Și polițistul Marian Godină se poziționează de partea lui Klaus Iohannis în subiectul organiză rii sau nu a unei dezbateri între candidaț ii care s-au calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Într-o postare pe Facebook, Godină amintește de amplele proteste care au avut loc în ultimii ani în România, ca urmare a măsurilor luate de Guvernele PSD, și precizeaz ă că nimeni nu i-a chemat atunci la dezbateri pe oamenii care au ieșit în stradă.

„Acum, br usc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au înghețat în stradă sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atun ci? Ai avut parte de vreo dezbater e? Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau să o aud, a tot avut ocazia să zică și chi ar să facă”, este de părere Mar ian Godină.

Candidata PSD, adversară a sta tului de drept

La rândul său, politologul Vladimir Tismăneanu afirmă că V iorica Dăncilă este ”o adversa ră a statului de drept” sau ”marioneta lui Dragnea încercând să parăvie”.

”Dezbaterea fina lă, dacă ar avea loc, se plasează sub zona derizoriului devastator. N-ar fi decât un spectacol gro tesc. Dăncilă crede că protestatar înseamnă protestant, confu ndă capitale, pocește limba rom ână. Ar fi ca o confruntare între Muzeul Brukenthal și coana Chirița”, a c omentat Tismăneanu pe facebook.

”Sunt convins că o dezbatere D ăncilă-Iohannis nu ar aduce nici un câștig, nic i României, nici celor care do resc să înțeleagă mai bine ce intenții are viitorul președint e”, crede și Mircea Marian, senior editor la Newsweek.

Subiectul a fost abordat și de cântărețul și compozitorul M ihai Mărgineanu, care afirmă că poporului român ”i s-a insuflat o dramă”, legată de refuzul lui Iohannis de a se prezenta la o dezbatere cu Dăncilă. ”Câți dintre voi ar putea rezista une i discuții în contradictoriu cu diriga când vine în gașcă cu Gabriela, Olguța și Rovana din tr-a șasea”.

Te-ar putea interesa și: