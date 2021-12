Ce soluții au românii care nu-și pot achita facturile la energie electrică și gaze. „Portița” prin care pot scăpa de plată

Românii care trec prin dificultăți financiare și nu-și pot achita facturile la gaze și curent, vor putea să amâne plata timp de șase luni. Pentru o perioadă de o jumătate de an, România a plafonat prețurile și statul oferă compensații pentru facturi, tocmai pentru că oamenii să nu simtă chiar așa de mult creșterile uriașe de prețuri. Dar, după finalizarea perioadei de 6 luni, prețurile vor fi lăsate libere și atunci ar putea fi un șoc pentru populație.

Consumatorii vulnerabili vor putea beneficia de amânarea la plata a facturilor la energie electrică și gaze, aferente lunilor cuprinse între noiembrie 2021 și martie 2022, după cum anunță Antena 3.

– în cazul unei persoane singure, venitul trebuie să fie până în 2.053 de lei

– în cazul unei familii, venitul per membru trebuie să fie de până la 1.386 de lei

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de amânarea plății facturilor

– trebuie să informezi furnizorul tău de statului tău de consumator vulnerabil și să ceri amânarea plății facturilor

– trebuie completat un formular la Primărie, despre sursele de venit și bunurile pe care le deții în locuință

– facturile pot fi amânate până în aprilie inclusiv

– în următorele 6 luni trebuie să ajungi cu restanțele la zi

De vină, pentru creșterea imensă a prețurilor la gaze și energie electrică sunt factorii externi, dar și liberalizarea pieței energiei și gazelor ce a fost făcută haotic, a afirmat consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu.

După ce nu se vor mai aplica toate ajutoarele date de guvern, românii vor trebui să plătească aceste facturi, aliniate cu cele din țările din Europa. Asta în contextul în care, veniturile noastre au rămas cam cele mai mici din toată Europa.

„România trebuie să înţeleagă faptul că inflaţia noastră are ca sursă inflaţia globală, dar are şi un specific: haosul care s-a produs cu liberalizarea preţurilor la energie electrică şi la gaze naturale. Acest haos a dus la o creştere de 46%. Nicăieri în lume nu există asemenea creştere. Şi nicăieri nu este o situaţie ca la noi cu media avuţiei este cu mult sub media europeană”, a spus, Adrian Vasilescu, pentru sursa citată.