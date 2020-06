Ministrul Nelu Tătaru susține că o parte din populație va căpăta imunitate împotriva COVID-19 după ce va trece prin pandemie, iar cealaltă parte prin vaccinare. De aceea, spune ministrul, atunci când va apărea, vaccinul n-ar mai trebui să fie obligatoriu pentru toată lumea.

„Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece şi prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizează. Imunizarea noastră se poate face în două feluri: trecând prin boală sau vaccinându-ne. Deocamdată, vaccinul nu-l avem. Un posibil vaccin toată lumea îl dă ca posibil în a doua jumătate a anului viitor. Dacă privim acest lucru, posibilitatea ca, odată apărut acest vaccin anti-COVID la un an şi jumătate după, nu ştiu dacă vom mai fi atât de acerbi încât să-l credem obligatoriu”, a spus Nelu Tătaru, într-un interviu la Digi24.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății a precizat că este recomandabil ca grupele de risc, în special persoanele vârstnice, să se vaccineze împotriva gripei sezoniere și a pneumoniei.

„Ca şi vaccinul antigripal, ca şi vaccinul anti-COVID, le recomand (…) Este o patologie pe care o să o avem un an sau doi, nu este o patologie care se perpetuează de la an la an (…) Ne gândim că este un vaccin nou, că este o patologie nouă. A introduce obligativitatea, fără a avea o perioadă de testare, o perioadă de evaluare pe două-trei sezoane, e un lucru dificil. Este o recomandare să se facă, dar nu putem introduce obligativitatea după un an, doi de boală”, a explicat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății a subliniat, însă, că susţine vaccinarea obligatorie pentru alte afecţiuni.

„Ce pot să spun este că vaccinarea obligatorie, cea pe care o ştim, este absolut necesară în construirea unei stări de sănătate a naţiei noastre. Tot ce înseamnă contrariul nu le văd decât ca pe nişte interese de a destabiliza, nu neapărat interese medicale care să aibă un suport ştiinţific”, a mai spus Nelu Tătaru.