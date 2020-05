Monica Anisie: „Există prevederi în cadrul metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale, de Bacalaureat sau Evaluare Națională. Acolo sunt prevederi clare cu privire la elevii care se află în izolare sau cei care sunt confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au afecțiuni cronice sau cei care prezintă un anumit risc de infecție sau de a dezvolta complicații. Vor susține probele conform unei proceduri speciale pe care Ministerul Educației o realizează în această perioadă, alături de reprezentanții Ministerului Sănătății”.

„Şi eu am aceste întrebări…trebuie să dăm răspunsuri părinţilor”

„Eu sunt ministrul Educației și întrebările referitoare la aspectele medicale cred că e necesar a fi puse experților în medicină. Eu tot ceea ce am elaborat în colaborare cu Ministerul Sănătății referitor la aceste aspecte medicale, repet, le-am realizat în colaborare cu Ministerul Sănătății. Ei știu cel mai bine. Mâine am o întâlnire cu directorul general de la Centrul de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate, am solicitat INSP o întâlnire tocmai pentru că am și eu aceste întrebări și vreau să le pun acestor experți, pentru că trebuie să dăm răspunsuri părinților”, a declarat Monica Anisie.

Despre măsurile necesare redeschiderii creșelor, after-school-urilor, căminelor

„Dacă reprezentanții Ministerului Sănătății spun că, dacă se depășește temperatura de 37,3, este bine să nu intre în școală elevul sau un cadrul didacic, cred că trebuie să respectăm aceste reguli. Am primit recomandări cu privire la măsurile necesare redeschiderii creșelor, after-school-urilor, căminelor și aici e prevăzut clar că acele persoane care au temperatura înregistrată de 37,3, se recomandă reluarea măsurării temperaturii după o perioadă de 2-5 minute”, a spus ministul Educaţiei

„Ne-am gândit că s-ar putea să existe o sală de clasă pentru acei elevi care doresc să intre la examen și să fie izolați de toți ceilalți, să susțină probele, sau pot da proba mai târziu, cu subiectul de rezervă, cum de altfel s-a mai întâmplat și în anii trecuți”, a concluzionat ministrul la Digi 24.