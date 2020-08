Robert Cazanciuc, președintele interimar al Senatului României, a vorbit într-o intervenție la Radio România Actualități, despre mișcările produse în interiorul PSD și deciziile luate în lucrările congresului ce au avut loc în urmă cu câteva zile. Politicianul a spus că partidul nu va fi condus de un singur om, iar deciziile vor fi luate colectiv.

„n primul rând elementul de noutate este dat de faptul că președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu, a propus nu o formulă de conducere a unei singure persoane, ci o formulă de conducere cu mai multe persoane, o echipă. Pentru prima dată la conducerea partidului a venit cu o listă de candidați pentru principalele funcții din partid și cu un program politic.

În momentul de față, congresul a adoptat o echipă de conducere cu un program de politic. Dacă ați văzut echipa de conducere aprobată deja de Congres, sunt oameni tineri, oameni cu experiență, oameni care au demonstrat în diverse bătălii, locale sau centrale, că pot să convingă oamenii, că proiectele lor au primit girul populației de-a lungul timpului, oameni determinați, oameni care au știința de a faceri lucruri şi sunt hotărâţi să facă lucruri”, a spus Cazanciuc. El a mai afirmat:

„Avem doi foşti prim-miniştri în echipa domnului Ciolacu, în echipa de conducere a actualului partid. Avem primarul general al capitalei, avem primar de mari municipii, avem miniștri, avem oameni cu foarte multă experiență la nivelul conducerii partidului și oameni foarte hotărâți să convingă populația că Partidul Social Democrat are oamenii, are știința și are determinarea de a contribui la o viață mai bună pentru români la ei acasă.”

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care moțiunea de cenzură pregătită de PSD va trece, Cazanciuc a spus:

„PSD întotdeauna are un program politic pentru a guverna în bine România. Sigur, sunt și contestatari. Sigur, s-au făcut şi greşeli de-a lungul timpului. Dar PSD întotdeauna a avut şi program politic de guvernare pentru România, şi echipă care să ducă la îndeplinire acel program politic. Avem în momentul de față repornite motoarele acestui Consiliu Național.

Practic, el a funcționat întotdeauna, a produs documente pentru deciziile politice pe care le-a luat partidul – de a îmbunătăţi în parlament ceea ce venea de la guvern, de a avea inițiative ale grupului PSD la nivelul parlamentului. În toată această luptă pentru o viață mai bună pentru români, departamentele au furnizat decidentului politic, la Cameră sau la Senat, elemente de sprijin pentru a înțelege cum este mai bine pentru români.”