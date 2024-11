Social Ce se întâmplă cu pensionarii care și-au depus dosarul în septembrie. Decizia a fost luată







Pensii 2024. Pentru a putea emite noile decizii cât mai repede, un grup de lucru al Casei de Pensii face teste ale sistemului informativ. Vizați sunt cei care și-au depus dosarele de pensionare în luna septembrie și nu au putut lua parte la primul proces de recalculare din acest an.

Casa Națională de Pensii a făcut anunțul

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii publice au anunțat că mai sunt de trimis aproximativ 10.000 de decizii. Până la sfârșitul acestei luni, românii vor putea intra în posesia acestor documente.Indexarea pensiilor are loc începând cu data de 1 ianuarie 2025 și chiar dacă aceasta se face cu același procent pentru toate pensiile, banii pe care o să îi primească pensionarii diferă.

Ce se întâmplă cu cei care și-au depus dosarul în septembrie

Un persoană care are pensia de 6.000 de lei va primi, la indexare, o creștere de 4 ori mai mare decât va lua un pensionar care are acum pensia minimă sau indemnizația socială de 1.281 de lei.În lunile următoare, pensionarii mai au două șanse de a primi bani în plus la pensie. În ceea ce privește mica recalculare sunt luate în calcul adeverințele de la fostele locuri de muncă, din perioada de dinainte de 2001. Se vor calcula și veniturile nepermanente care pot fi adăugate la vechime până în martie 2025.

Pensionarii sunt nemulțumiți

O pensionară a declarat: Mi-am depus dosarul pe data de 22 iulie 2024 și am primit decizia pe 14 septembrie 2024. Am depus inchiderea cărții de muncă, dar nu am primit până acum pensia. Vă rog să îmi spuneți ce se poate face pentru că nu înțeleg cum poate să-ți impună sa incetezi activitatea în munca dar sa stai fără bani în aceasta perioadă foarte grea.”„Am depus dosarul de pensie pentru limita de vârstă în luna septembrie și încă nu am primit decizia. Nu știu ce se întâmplă”, a spus alt pesionar.