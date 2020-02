Începând cu 1 septembrie 2020, pensiile vor crește conform graficului prevăzut în Legea pensiilor, dă asigurări Violeta Alexandru, care a vorbit la România Tv despre cel mai „fierbinte” subiect al momentului.

Cresc sau nu pensiile la 1 septembrie, iată principala grijă a bătrânilor în ziua de azi. Ministrul Violeta Alexandru spune că nu are niciun motiv să nu aplice legea: „Pensiile vor crește, sumele sunt prevăzute în buget. Merg pe aceeași prezentare. Eu sunt ministrul Muncii, sunt chemată să aplic legea în continuare. Colegii mei sunt atenți la economie. Nu am nici un semnal care să sugereze că nu s-ar întâmpla”.

Astfel, promite Violeta Alexandru, „așa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Când se va face majorarea, se va lua în calcul documentele de la fiecare pensionar”.

În altă ordine de idei, ministrul liberal a dezvăluit că „o provocare a sistemului actual este legat de contribuții, de numărul de angajați. Sistemic, avem o problemă serioasă legată de contribuțiile din sistem. Văd și în Europa preocuparea de integrare a sporurilor în cuantumul salarial lunar”.

Ce o frământă pe Violeta Alexandru este modul în care angajații Caselor de Pensii relaționează cu cetățenii.

Iată ce susține ministrul Muncii că a găsit la preluarea mandatului: „În acest moment, văd niște obstacole în privința capacității Caselor de Pensii în relația cu pensionarii. Nu comunică suficient. Când se dă decizia de pensionare, să se dea și formularul cum s-a făcut calculul pensiei. Arhiva cărților de muncă este neutilizabilă, nu este scanată. Statul a eșuat în această privință. După ce am conectat casele de pensii la Revisal, voi încerca și la ANAF, acolo unde se vede clar cât a plătit angajatorul. Îmi cer scuze public! Îmi spun oamenii că sunt umiliți, că nu primesc răspunsuri de la Casele de pensii. Dacă nu ai o chemare în lucrul cu oamenii, deja am o problemă. Am o problemă cu managementul Caselor de Pensii. Nu generalizez. În multe Case de pensii, ne plângem că e greu, dar nu găsim soluții. Este o problemă de personal, dar și una de management. Cu șase luni înainte de pensie, oamenii ar trebui să-și pună la punct dosarul pentru a nu mai alerga după hârtii. Eu nu sunt Curtea de Conturi, nici Poliția Română. Ceea ce am găsit în sistem este un slab management”.

