Actrița Tily Niculae a ajuns la spital, după ce starea de sănătate i s-a deteriorat din cauza infectării cu norovirus. Nimeni nu se aștepta, deși, în urmă cu nu foarte multe zile, la Râșnov au fost internați 140 de pacienți din cauza „Gripei stomacului”. Vedeta a acuzat că infecția i-a adus foarte multe neplăceri și a apelat la ajutorul medicilor fiindcă nu mai reușea să țină situația sub control de una singură.

Tily Niculae a ajuns la spital. Nu mai reușea să facă față

Actrița Tily Niculae a acuzat stări de vomă, dureri abdominale și alte simptome caracteristice infectării cu „Gripa stomacului”. Astfel, din cauză că nu a reușit să facă față situației de una singură, a apelat la ajutorul medicilor.

„Am ajuns la spital pentru că am vrut eu. Am luat un virus și am făcut o gastroenterită și tratamentul de acasă nu mai funcționa. Am vrut să merg la spital pentru niște perfuzii pentru că nu putea să iau medicamentele prescrie. Ca să nu fie mai rău, m-am dus la spital pentru perfuzii ca să mă pună pe picioare”, a declarat Tily Niculae.

Cum se simte vedeta. Infecția cu norovirus își spune cuvântul

Actrița a dezvăluit în cadrul unei intervenții la Antena Stars care este starea sa actuală de sănătate. Momentan, pare a se simți bine, însă a subliniat importanța respectării normelor de igienă. Pe lângă faptul că s-a infectat cu norovirus, actrița s-a ales și cu un hematom.

„Gastroenterita presupune episoade de vomă, moleșeală, dureri de stomac, asta presupune, dar odată declanșate episoadele de vomă, tu nu știi dacă ai două, trei, zece sau douăzeci. Nu a fost cazul, dar tocmai de aia m-am dus pentru perfuzii. Este virală, am înțeles din spusele oamenilor din comunitatea mea că este epidemie de un nou virus, norovirus.

Îl poți da mai departe, da, bine, e 50-50 pentru că tu îl contactezi viral, dar, de exemplu, în momentul când e să-l dai mai departe, îl dai printr-o igienă precară. De exemplu, dacă ai avut un episod de vomă, nu te-ai spălat corespunzător pe mâini și după aia pui mâna pe altcineva sau pe un aliment pe care-l împarți cu altcineva”, a spus Tily Niculae.

Amintim că mai mulți români din județul Brașov s-au îmbolnăvit și au apelat la serviciile medicale din cauza infecției cu norovirus. Luni, 26 iulie, DSP Brașov a venit cu clarificări privind situația de față. Deși cetățenii au acuzat calitatea apei de la robinet, autoritățile medicale spun că cetățenii din orașul Râșnov s-au infectat cu Norovirus sau virusul Norwalk, denumit, în termeni populari, „Gripa stomacului”.