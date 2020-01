Autoritățile tac, deși Horia Constantinescu spune că semnalul lui de alarmă este serios, având în vedere numărul uriaș al persoanelor afectate de coronavirus, în China, de unde mărfurile se exportă în întreaga lume, inclusiv în România.

Comisarii CJPC Constanța au fost, astăzi, în portul Constanța Sud Agigea pentru a discuta cu vameșii, după ce, ieri, comisarul șef Horia Constantinescu a transmis o adresă către Ministerul de Finanțe, ANAF, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Vamală ”pentru a ne da concursul în evaluarea importurilor de jucării, cosmetice, electrocasnice provenite din China”. Comisarii au fost informați că de la începutul lunii ianuarie 2020 au fost înregistrate doar două containere cu mărfurile menționate, care fuseseră oprite pentru deficiențe, fiind contrafăcute, nu pentru alte suspiciuni. La acest moment niciuna dintre categorii nu ar fi prezentă în Vamă.

Comisarul șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, așteaptă punctul de vedere al autorităților. Direcția Vamală ar fi dispusă să efectueze controale amănunțite însă așteaptă punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică. ”Noi nu ne dorim oprirea importurilor din China ci evaluarea din punct de vedere viral a acestora. Prin sondaj. Controalele să fie efectuate în prezența unui reprezentant al DSP care să ia preleveze probe. Eșantione. Trebuie evaluate toate riscurile”, consideră Constantinescu, explicând că jucăriile, cosmeticele și electrocasnicele sunt obiecte care vin în contact direct cu omul”, a declarat, pentru EVZ, șeful CJPC .

Chiar dacă virusul nu se transmite prin obiecte, deși, potrivit lui Horia Constantinescu, profesorul Streinu Cercel ar fi spus într-un interviu că ”există șansa să ne contaminăm și prin obiecte”, autoritățile române ar trebuie să acționeze preventiv. ”Un copil are sistemul imunitar mai fragil, o jucărie poate prezenta un pericol pentru el. ”Chinezii au băgat în carantină orașe întregi. Au dezinfectat autobuze. Păi, autobuzele sunt un suport la fel ca suportul jucărie. Eu nu am zis că suntem noi în măsură, să ne sprijine Direcția de Sănătate Publică, de aceea am și făcut solicitările”.

Horia Constantinescu spune că la nivel de ANPC ar fi trebuit organizat un comandament pentru intensificarea controalelor, împreună cu inspectorii sanitari, în toate punctele vamale din țară, pe unde intră mărfuri din China. Reprezentanții Administrației Portului Constanța au precizat, pentru EVZ , că numai vameșii pot ști dacă marfa din containere este chinezească. Asta pentru că, în drumul lor spre România, vapoarele din China se opresc și în alte porturi din lume, unde containerele sunt preluate de alte nave care vin spre Constanța. Fiecare din miile de containere din China, descărcate în port, are documente proveniență. Nu și vaporul.

