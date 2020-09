Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt de zece ani căsătoriţi. Au două fetițe: Carolina și Raisa. Invitați la o emisiune TV, cei doi au povestit despre viața de familie, plusurile și minusurile unei căsnicii și au recunoscut, cu sinceritate, că sunt foarte diferiți.

„Mi-a plăcut de ea şi m-am dus ţintă. Nici nu m-au demoralizat lucrurile care s-au spus. Mi-a plăcut de ea şi am vorbit cu ea. E diferenţa de 10 ani. Noi am terminat aceeaşi şcoală generală. Noi nu ne-am întâlnit niciodată în perioada şcolii”, a mărurisit Alexandru Ciucu.

Alex Ciucu, singur într-un club de fiţe din Mamaia

Designerul a fost surprins singur în unul dintre cele mai renumite cluburi de pe litoralul românesc. El a intrat în locaţia respectivă alături de doi prieteni, însă soţul Alinei Sorescu a fost, în permanenţă, posomorât. Imediat, fanii au interpretat că lucrurile nu stau deloc bine pentru el.

La cât este el de artist, atât de mult sunt eu calculată

“Noi ne-am cunoscut în culisele Cerbului de Aur, iar Alexandru se ocupă de ţinute. Eu eram în elementul meu, pe scenă, atunci eu eram la mine acasă. Când mi-a întins mâna, am simţit fermitatea strângerii, care mi-a comunicat că da, e posibil să îmi placă de ține. Am înţeles şi mi-am dat seama cum stau lucrurile. Şi apoi aşa au stat, cum am crezut. Într-o familie trebuie să fie un echilibru. La cât este el de artist, atât de mult sunt eu calculată. Prin comparaţie suntem foarte diferiţi. Mai ales de când avem doi copii. Eu sunt foarte organizată”, a povestit Alina Sorescu.

Alina Sorescu, în vârstă de 34 de ani, şi Alex Ciucu, în vârstă de 44 de ani. S-au căsătorit pe 12 septembrie 2010, el fiind cunoscutul designer care lucrează costumele membrilor Casei Regale a României şi mai are și alți clienți celebri, notează playtech.