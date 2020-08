În urmă cu doar câteva zile, partenerul de viață al vedetei a fost surprins la o terasă cunoscută din Capitală, dar mai singur ca niciodată. Aceasta nu a avut compania nimănui, iar din imaginile surprinse de paparazzii se poate vedea că pare a fi destul de abătut și chiar trist am putea spune.

Adrian Brâncoveanu a ales să stea singur în aer liber, alături de el fiind și un pahar din care mai gusta din când în când, dar și țigara pe care o consuma. La un moment dat, bărbatul a început să dea mai multe telefoane, dar și să vorbească la telefon!

Adrian Brâncoveanu a cerut nota, a plătit-o cu telefonul și s-a ridicat să plece, dar…nu singur!

Îmbrăcat destul de elegant, într-un costum alb, iubitul Andreei Marin și-a luat ghiozdanul în spate, dar și casca de protecție pentru motociclist ce se afla pe masă și a început să meargă pe jos pe trotuar. Nu știm totuși ce să fie cu accesoriul cu care Adrian a plecat, căci până acum „Zâna” nu a afirmat niciodată cum că acesta este pasionat de motociclete, și să fi venit cu una dintre ele, scrie Spynews.

Câți bani câștiga Andreea Marin la „Surprize, surprize”?

Andreea Marin a spus că se descurca greu cu banii, pe care încerca, dar nu reușea să și-i drămuiască de la lună la lună. Lucrurile nu au mers grozav nici în perioada de început a emisiunii, până când Marin nu a fost promovată în funcția de director al programului. „Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget(…)

Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale, până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”, a povestit Andreea Marin.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc acidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a mai afirmat fosta prezentatoare