Sursa foto: Administratia Prezidentiala

Ce se ascunde în spatele Mesajului de Anul Nou a lui Putin – analiză Jerusalem Post

Președintele rus Vladimir Putin a ținut sâmbătă un discurs de Anul Nou care reflectă viziunea conspiraționistă pe care Moscova o are față de lume. Rusia a invadat Ucraina în acest an, ceea ce a schimbat traiectoria relațiilor internaționale. Moscova nu vede lucrurile așa, în schimb, Putin prezintă Rusia ca pe o victimă a agresiunii și sancțiunilor occidentale. Această diferență marcantă între viziunea asupra lumii și realitate stă la baza mesajelor pe care Moscova le are pentru rușii de astăzi.