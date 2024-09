Sport Ce șanse avem să obținem 6 puncte în primele 2 meciuri din UEFA Nations League?







Echipa națională a României dispută primul meci sub comanda lui Mircea Lucescu în Nations League. Vineri, de la ora 21:45, "tricolorii" vor întâlni reprezentativa Kosovo, în deplasare. La trei zile distanță, luni, 9 septembrie, România va disputa primul meci acasă după EURO 2024, împotriva Lituaniei.

Meciurile din Nations League au o importanță aparte, având în vedere că ne pot duce la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Din acest motiv, Mircea Lucescu le va trata cu seriozitate maximă și va alinia cei mai buni jucători pe care îi are la dispoziție.

Kosovo este o echipă pe care o cunoaștem deja bine, din moment ce am întâlnit-o și în preliminariile pentru EURO 2024. Atunci, echipa noastră a remizat în deplasare, scor 0-0, după un meci dominat de gazde. În returul din România, echipa noastră s-a impus cu 2-0.

Între timp, România și-a ridicat nivelul. A câștigat grupa de calificare din preliminariile pentru EURO 2024. Apoi, la turneul continental, echipa noastră a terminat pe primul loc în grupă și a fost eliminată în optimi de Olanda. În schimb, Kosovo pare că s-a dus în jos.

Are o singură victorie în ultimele cinci meciuri, într-un amical cu Armenia. La ultima partidă disputată, Kosovo a fost învinsă cu 3-0 de Norvegia. În aceste condiții, avem toate motivele să credem într-o victorie a "tricolorilor", scenariu creditat cu cota 3.30 pe site-urile de pariuri fotbal. Egalul are cota 3.20, iar un eventual succes al gazdelor are 2.30.

Echipa probabilă a României: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Mihăilă.

Luni întâlnim Lituania

România va disputa următorul meci din Nations League luni, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua, contra Lituaniei. O adversară pe care am mai întâlnit-o în această competiție și în 2018, când am obținut 6 puncte. Atunci, am câștigat în deplasare cu 2-1, iar pe teren propriu ne-am impus cu 3-0. Se anunță un meci facil pentru "tricolori", având în vedere diferența mare de valoare dintre cele două echipe.

Lituania e genul de echipă care nu se descurcă atunci când întâlnește naționale mai bune, motiv pentru care, în ultima perioadă, a câștigat doar meciuri cu adversare precum Letonia, Gibraltar, Bulgaria ori San Marino. În aceste condiții, putem avea încredere că echipa noastră va domina și va reuși să marcheze încă din primele minute, din dorința de a mulțumi și publicul.

În ce privește șansele pe care le avem la victorie, cotele la pariuri ne arată o diferență mare de valoare. România are cota 1.30 să câștige, egalul are cota 4.90, iar victoria oaspeților are 12.50. E de așteptat ca Mircea Lucescu să facă și un sistem al rotației, din dorința de a vedea la treabă cât mai mulți jucători. Astfel, pe teren și-ar putea face apariția și jucători ca Florinel Coman, Ianis Hagi și Denis Alibec. Cu toții au câte ceva de demonstrat, astfel că ne putem aștepta la o victorie facilă a echipei noastre.

Programul celorlalte meciuri rămase de disputat din Nations League:

Sâmbătă, 12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România

Marți, 15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România

Vineri, 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo

Luni, 18 noiembrie 2024, 21:45: România – Cipru

Echipa care termină pe primul loc promovează în Liga B din Nations League, în timp ce locul secund duce la baraj. Ultima clasată va retrograda în Liga D. Cele mai bune 4 câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor, cu excepția echipelor care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru Mondial, împreună cu toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminarii.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment și sunt preluate din oferta Unibet (Licența nr. L1160657W000330). La acest operator, utilizatorii pot miza pe o gamă uriașă de evenimente, cu sute de selecții pentru fiecare partidă, la cote atractive. Iar regularitatea cu care rulează promoții atractive este un alt atu care face din Unibet una din principalele alegeri ale pariorilor din România și nu numai.