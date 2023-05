Ce șanse are Real Madrid să răstoarne din nou cotele la pariuri în infernul de pe Etihad?

Madrilenii au odihnit mai mulți jucători în ultima etapă, în victoria cu Getafe, tocmai din dorința de a avea lotul cât mai pregătit pentru returul cu Manchester City. Confruntarea de pe Etihad Stadium se anunță dificilă, iar formația lui Pep Guardiola este considerată favorită clară, conform cotelor la pariuri Liga Campionilor afișate de Unibet, operator care a pregătit și pentru semifinale sute de selecții din care pariorii au ce alege cu siguranță. Astfel, Real Madrid are cota 3.60 să ajungă în finala Champions League, iar Manchester City are cota 1.30. Pentru partida de miercuri, City are 1.63 să se impună în timpul regulamentar, egalul are cota 4.60, în timp ce succesul lui Real Madrid are 5.20.

Manchester City, greu de ucis pe teren propriu

Un avantaj al lui City este terenul propriu. Pe Etihad Stadium, echipele care vin reușesc cu greu să obțină măcar un rezultat de egalitate. În aceste condiții, City are 15 victorii la rând în meciurile de acasă, în toate competițiile, inclusiv în Champions League, unde recent le-a dat un 3-0 lui Bayern Munchen și 7-0 lui Leipzig.

De asemenea, în opt din ultimele nouă meciuri, City a înscris cel puțin trei goluri în confruntările de pe teren propriu. Ținând cont de aceste lucruri, merită luat în calcul un pont din oferta Unibet: Total Goluri Manchester City Peste 2.5, care are cota 2.65.

Erling Haaland scrie istorie în tricoul lui City

Erling Haaland spulberă record după record de la transferul la City și se anunță a fi cel mai periculos om din atac, chiar dacă în tur nu a impresionat. El rămâne totuși golgheterul Champions League, cu 12 reușite. Media sa este însă cu adevărat impresionantă: a marcat o dată la fiecare 55 de minute în competiție. Așadar, se anunță un adevărat pericol pentru poarta lui Real Madrid, iar cei care cred că va deschide scorul pot miza pe o cotă foarte bună disponibilă la Unibet: 3.05.

Inter e favorită clară contra lui AC Milan

În prima semifinală, marți de la ora 22:00, se vor întâlni Inter și AC Milan. Marile rivale din Lombardia luptă pentru un loc în finala Champions League, un duel ce pleacă de la 2-0 pentru Inter. Formația lui Simone Inzaghi are 3 victorii la rând în acest an cu AC Milan și este favorită clară.

La calificare, Inter are cota 1.04, iar AC Milan are cota 13.00. În privința meciului de marți, Inter are cota 2.16 să se impună în timpul regulamentar, egalul are 3.35, în timp ce o victorie a lui AC Milan primește cota 3.80.

Inter a învins-o cu 4-2 pe Sassuolo în ultima etapă din Serie A, iar Milan a pierdut la Spezia cu 2-0. Se întâlnesc așadar două echipe obișnuite să marcheze, dar și să primească, astfel că cei pasionați de pariuri își pot îndrepta atenția către selecția Ambele echipe marchează, care la Unibet are cota 1.89.

Europa League și Conference League se apropie și ele de finală

Joi vom afla și finalistele din aceste două competiții. În Europa League cel mai interesant meci este cel dintre FC Sevilla și Juventus Torino, ce pleacă de la scorul 1-1. Andaluzii sunt ușor favoriți la calificare, cu cota 1.77, iar Juventus are 2.00. Pentru partida de joi, Sevilla are 2.55 la victorie, Juventus are 3.00, în timp ce egalul are 3.55. În cealaltă semifinală se întâlnesc Leverkusen și Roma, un duel ce pleacă de la 1-0 pentru gruparea lui Mourinho. Roma are așadar 1.50 la calificare, iar nemții au 2.50. De asemenea, Leverkusen are 2.04 pentru un succes în 90 de minute, egalul are 3.55, în timp ce Roma are 3.95.

În semifinalele Conference League, West Ham a învins-o cu 2-1 pe AZ Alkmaar în tur și pornește ca favorită la calificarea în finală, cu cota 1.25, față de 3.75 cât este cota olandezilor. Pentru partida retur, West Ham are 2.60 să câștige din nou, Alkmaar are 2.65, iar egalul are 3.25. În cealaltă semifinală se întâlnesc Basel și Fiorentina, meci în care în tur s-au impus elvețienii cu 2-1. Așadar, Basel are 1.62 la calificare, iar Fiorentina are 2.20. Fiorentina are 1.80 să câștige în 90 de minute, Basel are 4.00, iar egalul are 3.85.

Cotele prezentate pot suferi modificări în orice moment.