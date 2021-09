Sacrificiile pe care face zilnic o campioană olimpică româncă. Câte zile libere a avut după doi ani de antrenamente

Simona Radiș, campioana la canoe de la Tokyo povestește cum arată o zi de antrenament pentru ea. Aceasta se trezește foarte de dimineața, se încălzește pe uscat și după îşi cară schiful la ponton.

Sportiva a avut doar 9 zile libere să își vadă familia după 2 ani de antrenamente

Antrenamentele se țin la baza de pe malul canalului Poarta Albă-Midia Năvodari sau la Snagov pentru Jocurile Olimpice și pot să dureze 2 ani fară pauză. Tânăra a mărturisit că după ani în care a muncit zi de zi, a putut să își vadă familia 9 zile.

Sportivele cred că dacă văd un peștișor care sare în apă, acesta le va aduce noroc la competiții. Un alt lucru pe care acestea îl fac este să pășească cu dreptul când intră în cameră.

Canotajul este apreciat de specialiști drept unul dintre cele mai obositoare sporturi, activează 9 grupe musculare şi 85% din musculatura corpului. Cere anduranţă, forţă şi viteză în egală măsură. Campioanele reușesc în timpul antrenamentelor sau a concursurilor să spună doar „hai”, „şi” sau „sus” din cauza efortului.

Ancu ț a Bodnar și Simona Radiș au castigat la Jocurile Olimpice

„Dintr-o bucată mişcarea, dintr-o bucată”, „Egalizează mânerele la prindere”, sunt sfaturile date de antrenor.

În mod normal, antrenamentul special pentru Jocurile Olimpice, în care pregătirile sunt de două ori mai intense, ţine un an. Din cauza COVID-19, canotorii – şi mulţi alţi sportivi s-au pregătit cu un an în plus de 10 ori mai intens.

Antrenamente chinuitoare

Sportiva a declarat că la antrenament vâslește 24-26 de kilometri, echivalentul a 12-13 curse – „nu uşor, nu plimbare”. Aceasta merge pe bicicletă 45 de minute fară pauză, iar la final merge la sală 105 minute cu greutăți mari.

”Picioarele se făceau butuci, se întărea tot şi abia mai puteai să împingi pedalele”, a povestit Simona.

„Îi spuneam Ancuţei că eu plec acasă, că cedez psihic, că e sănătatea mea la mijloc şi m-am săturat. Nu mai eram în stare nici să mă plimb în barcă, dar tu impui organismului că nu are voie să cedeze. Şi el se învaţă să nu cedeze”., a mai declarat campioana pentru Libertatea.