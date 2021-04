În 2016, medicul orădean Dan Stamatiu și-a executat fosta amanată, cu sânge rece, pe raza orașului Nyreghaza, Ungaria. După acest moment, medicul a tras mai multe gloanțe asupra soțului femeii, rănindu-l grav. Totul s-a petrecut sub ochii copiilor.

După cinci ani, timp în care a fost încarcerat în România, pentru contrabandă cu arme și port ilegal de arme de foc, Dan Stamatiu a fost extrădat în Ungaria. Procesul a început la Tribunalul General din Nyreghaza, Ungaria.

La ultimul termen, judecătorii l-au audiat pe medicul Stamatiu și pe soțul femei ucise, care a rămas paralizat în urma rănilor suferite. Dan Stamatiu a urmat cursurile unei facultăți de medicină din România, dar a ajuns să lucreze ca medic pneumolog în Ungaria. La spitalul unde a lucrat, Stamatiu a legat o idilă de dragoste cu cea pe care a ucis-o, care era asistentă medicală. Relația a durat mai bine de șapte ani, dar în 2015, femeia a decis să se întoarcă la soțul ei, ceea ce l-a scos din minți pe medicul român. Acesta a cumpărat un pistol de la doi traficanți din Ucraina, iar mai apoi a comis crima și tentativa de crimă.

Stamatiu a fost prins la Cluj, a doua zi de la comiterea oribilelor fapte, după ce un prieten al său l-a denunțat că are un pistol asupra lui.

”Îmi pare rău că nu am îmbrățișat-o”

Dan Stamatiu a povestit la termenul de judecată, mometul în care a decis să își împuște fosta iubită. El a spus că era orbit de furie, și că s-a trezit din acest vis urât doar după ce gemenii asistentei ucise au început să strige după ajutor.

Crima a avut loc pe data de 31 august 2016. Atunci, spune medicul român, a mers să o caute pe fosta iubită și să stea de vorbă cu ea.

„I-am făcut semn să se oprească. M-a văzut, a încetinit, dar și-a continuat drumul … S-a apropiat de fereastra holului și s-a uitat la mine. Apoi, ușa de la sufragerie s-a deschis, iar eu m-am întors și, din reflex, am tras în direcția în care stătea ea. Am apăsat pe trăgaci, dar nu am făcut-o intenționat. Nu înțelegeam de ce am tras, eram încremenit acolo. Apoi, ușa s-a deschis și am tras din nou automat. Nu am văzut ce se întâmpla în spatele ușii închise, doar i-am auzit căzând la pământ, am auzit copiii mergând repede și strigând, ceea ce m-a trezit din vis”, le-a spus Stamatiu, judecătorilor.

La finalul audierii, medicul a mai spus că are o singură părere de rău. „Am simțit remușcări pentru că nu am îmbrățișat-o”, a mai spus bărbatul.

A comis crima în fața copiilor

În 2016, reporterul EvZ a reușit să stea de vorbă cu Dan Stamatiu. Era la scurt timp, după ce a fost prins de polițiștii clujeni.

La momentul respectiv, Dan Stamatiu a refuzat să spună de ce a comis crima, motivând că sunt prea multe de zis. Tot el a spus atunci că i-a fost milă de copii, și de aceea nu a tras și asupra lor.

„Este prea complicat să vă explic într-o frază”. Medicul a mai fost întrebat cum a putut comite o crimă în fața a doi copii și dacă nu i-a fost milă de aceștia. Răspunsul este unul șocant. ”Normal că m-am gândit și mi-a fost milă de ei, de aceea i-am cruțat”.

Dan Stamatiu a mai spus că a cumpărat pistolul din piața din Niregyhaza, Ungaria. Acest pistol a fost descoperit de polițiștii clujeni, asupra lui Dan Stamatiu, în timp ce acesta se ascunde într-un apartament din Cluj Napoca. Cu acest pistol, Stamatiu ar fi vrut să se sinucidă. ”Pistolul l-am cumpărat de pe piață, și dvs. ați fi reușit să vă cumpărați unul”.