Ce planuri au grecii de la AKTOR cu infrastructura rutieră din România, după ce au terminat Lotul 2 al Autostrăzii Sebeș Turda

Compania greacă AKTOR a reușit să termine și să dea în folosință Lotul 2 al Autostrăzii Sebeș Turda. Reprezentanții companiei au spus că vor continua să se mobilizeze pe toate șantierele și în colaborare cu autoritățile române vor continua marile proiecte în care este implicată.

Planurile pe care le au grecii de la AKTOR în România

„În data de 30 Noiembrie 2021, Ministerul Transporturilor condus de domnul Ministru Sorin Grindeanu și Compania Națională de Administrare a Infrastucturii condusă de domnul Director General Cristian Pistol, împreună cu compania de construcții AKTOR, au anunțat punerea în trafic a Lotului 2 al autostrăzii Sebeș Turda.

Cu o lungime de 24,5 km, acest lot întregește tronsonul Sebeș Turda, astfel putându-se circulă în sistem de autostrada pe toată distanță de la Sibiu la Cluj.

Este o realizare importantă pentru infrastructură din România și un merit esențial îl au atât Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii cât și compania Aktor, care în ultimii 2 ani a livrat și dus la bun sfârșit mai multe proiecte în România, precum autostrada A3 București Ploiești 3,25 km, DN18 Baia Mare 59 km și tronsonul de cale ferată Micasasa – Podu Mureș 44 km, proiecte cu o valoare de peste 1 miliard de lei”, spun reprezentanții companiei elene.

„România este și va fi o piață de maximă prioritate”

„România este și va fi o piață de maximă prioritate pentru compania Aktor, și așa cum am promis de fiecare dată când m am întâlnit cu Autoritățile Române, am susținut și voi susține în egală măsură toate proiectele și toate contractele pe care le avem în desfășurare.

Mă bucur că am reușit să dăm în trafic acest lot de autostrada, sper că am reușit să îmbunătățim imaginea companiei noastre, avem acționari noi, management nou, suntem practic o companie nouă; am primit o mărire de capital de 120 milioane euro, vor mai urmă, și în acest moment compania Aktor își recâștiga locul bine meritat în elită constructorilor de infrastructură, atât în România cât și în Grecia și alte țări”, a spus Presedintele Companiei Aktor, Christos Panagiotopolous.