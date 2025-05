Sport Ce planuri are Zeljko Kopic cu Dinamo după meciul pierdut în fața echipei U Craiova







Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a avut prima reacție după înfrângerea din Bănie, care a fost a șaptea din play-off.

U Craiova - Dinamo, 2-1

Antrenorul a spus că echipa sa a depus efort maxim și a controlat unele momente din prima repriză, având chiar un avantaj de 1-0. Cu toate acestea, croatul a recunoscut superioritatea echipei U Craiova, care a încheiat sezonul pe locul 3.

„Echipa s-a luptat, a dat tot ce a putut. În prima repriză am avut 1-0 și unele momente în care am controlat jocul. Ideea, în repriza a doua, a fost să fim mai defensivi, să acoperim spațiile, dar am primit gol repede.

Craiova a fost mai bună, a avut tranziții și noi nu am mai fost la fel de compacți. Cred că Universitatea Craiova a meritat victoria. Sunt obosiți mental, fizic. Unii jucători au probleme cu accidentările. Toți cred că au dat tot ce au avut mai bun”, a spus acesta

Planuri lui Zeljko Kopic pentru întărirea echipei

El a explicat că obiectivul pentru sezonul următor este formarea unei echipe la Dinamo care să aibă rezultate mai bune în play-off. De asemenea, el a mai adăugat că este nevoie de cel puțin zece jucători noi pentru a crește nivelul echipei și a atinge obiectivele.

„Cel mai important lucru a fost intrarea în play-off, ambiția noastră a fost să adunăm cât mai multe puncte. Vom pregăti sezonul viitor și vom fi mai buni. Nu e momentul să vorbim de plecări. Voi vorbi cu jucătorii.

Am spus că avem nevoie de 10 jucători sau mai mult dacă vrem să creștem nivelul și să avem obiective mai mari. Trebuie să transferăm jucători de calitate pentru a fi mai buni și care să merite să poarte tricoul lui Dinamo”, a mai spus Zeljko Kopic.