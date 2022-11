Ce pensie specială încasează Petre Roman. „Nu aş putea trăi cu 5.000 de lei”

În vreme ce peste un milion de români (1.148.130 persoane conform statisticilor din luna iulie – n. red.) supraviețuiesc cu pensia minimă de 1.000 de lei, Petre Roman se laudă cu opensie specială de 10.000 de lei. El primește un astfel de venit doar pentru că a fost parlamentar timp de trei mandate.

Studiile sociale arată că o familie de români, formată din patru persoane, doi adulți și doi copii, are nevoie de 5.000 de lei pentru a duce un trai decent. Fostul premier recunoaște acest lucru și spune că, și într-o astfel de situație, este greu având în vedere faptul că prețurile au explodat.

Mai mult, un venit lunar de 5.000 de lei nu este la îndemâna oricui, dat fiind că foarte mulți români sunt plătiți cu salariul minim pe economie.

„Au făcut alții calcule, nu eu, și rezultă că ar fi în jur de 5.000 pentru o familie, 2 adulți și 2 copii. Am zis de minim. Pentru că prețurile la noi au luat cu adevărat o aliură extraordinar de gravă pentru foarte mulți oameni”, a spus Petre Roman.

Lună de lună, Casa Națională de Pensii plătește aproximativ 10.000 de indemnizații de lux. Ele merg către foștii magistrați, foștii diplomați și foști parlamentari. Printre beneficiarii acestor pensii speciale se numără și Petre Roman.

Petre Roman se laudă că este bine plătit ca profesor

Petre Roman susține că nu ar putea trăi cu un venit de 5.000 de lei, așa cum fac majoritatea românilor. El spune că această sumă nu i-ar fi suficientă pentru nivelul de trai pe care îl duce. Subliniază, însă, că este bine plătit ca să susțină cursuri, ca profesor.

„Nu mă plâng pentru că am venituri și muncesc acum în mai multe locuri ca să am venituri. Nu aş putea trăi cu 5.000 de lei, dar nu aș fi obligat să trăiesc în felul acesta, pentru că și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit. Sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care, de asemenea, sunt bine plătit. Și eu mai am și pensia mea”, a spus Petre Roman.

În acest context, a dezvăluit și valoarea pensiei speciale pe care o încasează ca parlamentar și pentru care a dat în judecată statul român. Este vorba despre 10.000 de lei pe care fostul premier consideră că îi merită pentru activitatrea depusă în slujba statului. Aceasta deși, rezultatele muncii sale, ca și ale celorlalți parlamentari care pretind pensii speciale ar trebui să se reflecte în nivelul de bunăstare al românilor pe care i-a reprezentat.

„Pensia specială a fost restabilită acum 3 luni. În cazul meu fiind vorba de mai multe mandate este de 10.000 de lei”, a mai spus Petre Roman la Antena 3 CNN.