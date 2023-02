Ce operații estetice are Mirela Vaida. Puțini știau asta. „Mereu am avut o problemă cu nasul meu”

Mirela Vaida a declarat că nu are operații estetice, dar că are în plan să își facă câteva peste 20 de ani. Celebra prezentatoare de la Antena 1 a mai spus că nu îi place nasul ei, dar că soțul a sfătuit-o să-l lase așa cum este. Vedeta nu înțelege nici de ce unele tinere apelează la medicii esteticieni și de ce nu folosesc filtrele de pe rețelele de socializare.

„Nu mi-am făcut operații estetice. Cred că se vede lucrul acesta, reglez lucrurile din machiaj. Iar acum, când sunt atâtea filtre pe telefon, dacă vrei să îți faci o poză și să îți micșoreze nasul sau să îți pună gene, nu trebuie decât să faci filtrul acela și… la revedere! Oricum, lumea nu se întâlnește cu tine față în față decât foarte rar. Nu știu de ce mai dau fetele acestea atâția bani pe operații estetice, când ai filtrele astea nebune de pe telefon. Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu, care are o deviație de sept urâtă. Așa m-am născut cu el și i-am spus și soțului meu: „Mi-aș dori tare mult să fac și eu o operație din asta, să am și eu nasul drept. Și el zice: „Măi Mirela, dacă ai făcut tu carieră cu nasul ăsta strâmb, acum, la 40 de ani, ce-ți mai trebuie să-ți îndrepți nasul? Crezi că te mai ajută cu ceva?. Are și el dreptate! Să faci, așa, gratuit niște operații, doar ca să-ți hrănești ego-ul și psihicul, că aici e o chestiune de psihic… Adică, dacă nu ești tu mulțumită cu ce ești, începi să îți schimbi lucruri. La mine, nu e cazul ăsta!”, a spus Mirela Vaida.

Ce operații estetice vrea Mirela Vaida

Mirela Vaida a recunoscut că are în plan să își facă operații estetice peste 20 de ani. Cu toate astea, ea nu vrea să își ascundă ridurile de expresie.

„Alte operații nu mi-am făcut pentru că mă ajută Dumnezeu să am „osatura bună la față și să am pomeții lați. Asta e din neamul maică-mii! Și nu se simte nici că ți se lasă pielea, nici că ai îmbătrânit. Sigur, ridurile de expresie sunt frumusețea vârstei. Nu pot să spun că nu sunt adepta operațiilor estetice, pentru că nu am nimic împotriva lor. Dar eu, una, deocamdată, nu mi le-aș face. Poate peste 20 de ani”, a spus prezentatoarea pentru Viva.