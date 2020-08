Vedeta online susține că are mai multe motive pentru care nu-și dorește să se căsătorească și amână cât mai mult momentu în care va îmbrăca rochia de mireasă. Cu sinceritatea cu care o caracterizează, cel puțin în mediul online, Cristina Ich a mărturisit că îi place mai mult să trăiască în concubinaj, decât să fie căsătorită.

Într-o filmare postată pe Instagram Stories, ea a subliniat că femeile căsătorite o iau razna, iar ei îi este bine așa, liberă.

„Îmi place foarte mult să trăiesc în concubinaj. De ce nu mă căsătoresc? Pentru că femeile, după ce se căsătoresc, o iau razna. Eu deja sunt razna. Eu sunt super bine așa. Plus că sunt Săgetător, dacă îmi îngrădește cineva libertatea, îmi ia aerul, sufletul. Plus că ne e și rușine să fim în centrul atenției. Am avut de gând la un moment dat și pe urmă ne-am răzgândit, că ne-am certat”, a spus Cristina Ich.

Declarația vine după ce, la botezul băiețelului lor, cei doi, Alex Pițurcă Jr. și Cristina Ich au afirmat că se gândesc la nuntă.

„Sunt cel mai fericit om. O iubesc cum nu am mai iubit până acum și simt că este jumătatea mea. Nu excludem nici posibilitatea de a ne căsători, dar până atunci vrem să ne trăim iubirea, să ne bucurăm de ea fără să ne gândim la altceva. Cristina este o femeie miraculoasă, pe care mi-a trimis-o Dumnezeu”, spunea la vremea respectivă Alex Piţurcă.

Se pare că au fost doar vorbe, spuse sub imperiul momentului și că, deși pare că se iubesc foarte tare, ei au alte intenții.

Alexandru Pițurcă și Cristina Ich au fost separați pentru o scurtă perioadă, în luna aprilie, după ce fostul fotbalist a vizionat mai multe imagini în care Cristina se săruta cu fostul ei iubit. La vremea respectivă Alex Pițurcă spunea că nu poate trece peste aceste lucruri și că relația sa cu Cristina s-a încheiat.

După câteva săptămâni, el a decis să-i mai dea o șansă Cristinei și s-au împăcat. Spre surprinderea multora, cei doi au redevenit un cuplu ba, mai mult, și-au declarat public iubirea.