Un şir lung de 600.000 de oameni a trecut prin faţa casei sale de pe Avenue d’Eylau, bulevard denumit cu această ocazie ”Avenue Victor Hugo”.

Victor Hugo a stat în frigul iernii la fereastra casei sale şi a transmis salutări până la ultimul trecător, notează lucrarea ”A Passion for Paris: Romanticism and Romance in the City of Light”.

A murit la 22 mai 1885. La funeraliile sale grandioase au participat aproximativ două milioane de oameni. Cu trei zile înainte să se stingă din viaţă, a scris cu mâna sa ultimele cuvinte: a iubi înseamnă a acţiona.

Victor Marie Hugo s-a născut la 26 februarie 1802, la Besancon, Franţa, în timpul campaniei napoleoniene.

Tatăl lui, Joseph-Leopold-Sigisbert Hugo, devine conte, general al Imperiului şi guvernator al Madridului sub Napoleon Bonaparte. Împreună cu mama sa şi cu cei doi fraţi mai mari, Abel şi Eugene, Victor îşi urmează tatăl în Italia şi în Spania.