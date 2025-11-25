Ce noutăți apar în decembrie pe platformele de streaming. Stranger Things ajunge la final

În luna decembrie, marile platforme de streaming vin cu producții așteptate de publicul din toată lumea — de la povești tensionate din Vestul Sălbatic, la despre cele mai urmărite fenomene pop ale momentului.

Fie că vorbim despre seriale noi sau despre sezoane mult anticipate, finalul de an aduce titluri care promit distribuții impresionante. Iar pentru cei care își caută următorul maraton de binge-watch, lista de premiere internaționale oferă câteva opțiuni care se anunță deja hituri.

Din 4 decembrie, departe de clișeele westernului clasic, The Abandons propune un duel tensionat între două văduve puternice. Lena Headey este Fiona Nolan, stâlpul unei comunități de proscriși pe care îi consideră familia ei aleasă, în timp ce Gillian Anderson o interpretează pe Constance Van Ness, o moștenitoare bogată care își apără cu orice preț imperiul minier.

Producătorul Christopher Keyser a explicat că, „în mijlocul crimelor, al răzbunării și al unui strop de romantism interzis”, serialul ajunge să exploreze dileme morale, loialitatea și instinctul de supraviețuire. Iar replica glacială a lui Constance – „Dacă știam că urmează să primesc o predică, îmi puneam hainele de duminică” – arată cât de impunător este personajul ei. Serialul va putea fi vizionat pe Netflix.

Fanii lui Taylor Swift primesc un cadou înainte de finalul anului: un documentar de șase episoade despre culisele turneului The Eras. Camerele surprind repetițiile, discuțiile cu echipa, momentele intime cu familia și aparițiile prietenilor apropiați – Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Ed Sheeran, Florence Welch și Travis Kelce.

În aceeași zi se lansează și The Final Show, filmarea ultimului concert din Vancouver, care include și piesele de pe The Tortured Poets Department. Premiera va avea loc pe Disney+, pe 12 decembrie

După ce a bătut recorduri de audiență, Fallout revine cu un sezon plin de tensiune. Lucy (Ella Purnell) și The Ghoul (Walton Goggins) traversează deșertul Mojave într-o alianță fragilă – uneori camarazi de drum, alteori adversari.

Căutările lor îi conduc spre New Vegas, un loc cult pentru fanii jocului-video. Justin Theroux intră în poveste ca Robert House, iar Macaulay Culkin interpretează un „crazy genius-type character”. Revin și Leslie Uggams, și Zach Cherry, potrivit BBC. Premiera va avea loc pe 17 decembrie pe Prime Video.

În loc să agite formula cu schimbări dramatice, serialul își plimbă spectatorii prin cele mai frumoase orașe din Europa. Emily (Lily Collins) trăiește și lucrează în Roma, dar ajunge și la Paris și Veneția în al cincilea sezon. Ashley Park și Philippine Leroy-Beaulieu revin, iar Bryan Greenberg și Minnie Driver se alătură distribuției – aceasta din urmă în rolul extravagant al lui Princess Jane.

Premiera va avea loc pe 18 decembrie, pe Netflix.

Un final cu adevărat monumental. Cel de-al cincilea sezon închide definitiv universul Stranger Things, dar nu înainte de a-și lua timp să răspundă la toate întrebările. Primele episoade sunt deja online, alte trei vin pe 25 decembrie, iar finalul absolut apare pe 31 decembrie, inclusiv în cinematografe în SUA și Canada. Un spin-off cu noi personaje e deja în pregătire.

Premiera va avea loc pe 26 noiembrie pe Netflix, continuând cu episoade noi pe 25 și 31 decembrie