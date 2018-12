Ce meserii aleg psihopații. Cum îi poți depista sau te poți regăsi în astfel de tip de personalitate

Există psihopați pe care îi trădează comportamentul, dar cei mai periculoși sunt cei care ascund sub masca unor persoane cumsecade caractere care îi plasează în rândul maniacilor, a criminalilor, violatorilor etc.





Revista Elle publică un top al meseriilor pe care le aleg psihopații, preluat după un studiu făcut de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders din Statele Unite, care dă și definiția psihopatului: un tip de personalitate psihopată este definit ca având simț al sinelui extrem de grandios și o înclinație naturală de-a manipula alți oameni.

Un lucru clar pe care psihopații tind să-l aibă în comun sunt carierele pe care le aleg. În topul întocmit de psihologul Kevin Dutton, redat în cartea sa „The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success” se regăsesc persoane în poziții de leadership. Lipsa fricii, carismă sau capabilitatea de a lua decizii fulger sunt calități care predomină la un psihopat.

Iată și top zece a meseriilor alese de persoane cu tip de personalitate psihopată: CEO, avocați, oameni din TV sau radio, oameni din vânzări, chirurgi, jurnaliști, polițiști, bucătari, funcționari publici, preoți.

Cercetătorii atrag atenția că nu toți cei care practică aceste meserii sunt psihopați, dar posibilitatea să dai nas în nas cu unul care aparține acestei categorii este mai mare.

