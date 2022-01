Ce mai așteaptă Vladimir Putin?

O invazie a Ucrainei ar fi un dezastru pentru Rusia. Ar fi, evident, și un dezastru pentru populația ucraineană, dar din punct de vedere geopolitic este greu de înțeles cum președintele rus ar scăpa de izolarea internațională care ar urma.Vladimir Putin și-a construit politica externă în jurul unei confruntări cu NATO, dar nu are nici forța internă pentru o campanie militară externă susținută – PIB-ul Rusiei este mai mic decât cel al Coreei de Sud, iar economia țării este coruptă și sub multiple sancțiuni.

Dacă Putin invadează parțial Ucraina printr-un amestec de forță militară, sprijinit de miliții locale, subversiune și dezinformări, războiul va degenera probabil într-o mlaștină din care cu greu poți ieși, precum Irak sau Vietnam. Ucraina ar pierde, într-adevăr, orice conflict direct pe câmpul de luptă cu armata rusă, dar populația naționalistă va rezista prin incursiuni de gherilă, prinzând armata rusă într-o semi-ocupație de „război pentru totdeauna” din care aceasta nu se va putea retrage fără a pierde. Războiul ar spori izolarea Rusiei de economia mondială din cauza sancțiunilor care vor urma. Moscova va deveni mai dependentă de China, iar cea mai mare parte a Europei se va întoarce împotriva lui Putin. Presiunea de a găsi alternative la conducta Nord Stream 2 va crește semnificativ. Țările din Europa de Est vor crește cheltuielile pentru apărare, iar trupele americane ar putea fi staționate mai la est decât în prezent.

Alternativ, dacă Vladimir Putin ar încerca să cucerească efectiv întreaga Ucraină absorbindu-o printr-un război la scară largă, Rusia ar fi izolată de economia occidentală pentru o generație. Ar urma să fie exclusă din sistemul de schimb interbancar ceea ce ar scoate țara de la majoritatea tranzacțiilor financiare internaționale, inclusiv de la profiturile din producția de petrol și gaze, care în total reprezintă mai mult de 40% din veniturile Rusiei.

Statele Unite dețin una dintre cele mai puternice arme financiare pe care ar putea să le mânuiască împotriva lui Putin – blocarea accesului Rusiei la dolarul american. Dolarul domină, în continuare, tranzacțiile financiare din întreaga lume, cu trilioane de dolari care circulă zilnic. Tranzacțiile în dolari americani sunt supervizate prin Rezerva Federală Americană sau prin instituțiile financiare din SUA. Asta înseamnă că orice bancă străină trebuie să poată accesa sistemul financiar american pentru a deconta tranzacțiile în dolari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a confirmat că SUA iau în considerare și impunerea controalelor la export – tăind Rusia de la accesul la înalta tehnologie. Aceasta ar include Rusia în cel mai restrâns grup de țări care sunt sub embargou, împreună cu Iran, Cuba, Coreea de Nord și Siria. Pentru Rusia comerțul cu circuite integrate și produse care conțin circuite integrate ar fi sever restricționat. Impactul ar fi covârșitor asupra industriei aviatice, auto, electronice, de IT etc.

Până acum, Washingtonul a limitat capacitatea Rusiei de a împrumuta bani, interzicând instituțiilor financiare americane să cumpere obligațiuni guvernamentale ruse direct de la instituțiile de stat. Dar sancțiunile nu au vizat piața secundară, lăsând acest lucru drept un posibil următor pas.De asemenea, sprijinul politic pentru construcția și operarea gazoductului Nord Stream 2 ar dispărea.

Puterea Statelor Unite se bazează pe dinamica și gigantica economie americană și pe armata sa calificată, proiectată pentru marile conflicte, completată de numeroasele sale relații de alianță din întreaga lume. Dacă Putin ar invada Ucraina, nimic din toate acestea nu s-ar schimba. De fapt, alianțele SUA s-ar strânge probabil și mai mult, pe măsură ce multe state s-ar îndepărta de Rusia, de frică.

Acesta este, probabil, motivul pentru care Rusia nu a atacat Ucraina. Moscova caută o ieșire.