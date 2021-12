Ce legătură este între un mare dezvoltator imobiliar și Federația Română de Fotbal. Nordis, proiect pentru arbitrii români

Nordis Group, companie românească specializată în dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium, semnează continuarea parteneriatului cu Federația Română de Fotbal, sprijinind Comisia Centrală a Arbitrilor în următorii 4 ani.

Dorința companiei Nordis Group de a sprijini arbitrii din România dovedește încă o dată implicarea dezvoltatorului în acțiuni și parteneriate care accentuează potențialul și valorile României, dovedite, în acest caz, prin performanță în fotbal. Nordis Group este partener exclusiv al Federației Române de Fotbal, fiind prima companie imobiliară care susține fotbalul românesc.

Nordis Group a creat o tradiție din a susține excelența în România. Inițiativa Romania NOW recent lansată a pus în lumină frumusețea și potențialul turistic ale țării, contribuind astfel la construirea unui brand de țară puternic. Acțiunile viitoare desfășurate sub umbrela Romania NOW vor pune în valoare elitele României în domenii diverse – business, artă, sport, educație.

“Parteneriatul fructuos din ultimul an cu Federația Română de Fotbal ne-a întărit dorința de a oferi sprijin în continuare sportului din România. Este foarte important să credem în capacitatea sportivilor noștri de a deveni campioni și să-i susținem la fiecare pas. Consider că este datoria generației noastre de a susține reușitele realizate în România. Suntem mândri și onorați să continuăm acest parteneriat prin care ne alăturăm Federației Române de Fotbal în drumul spre excelență”, a declarat Emanuel Poștoacă, Președinte și Fondator Nordis Group.

Reacția arbitrilor

“Mă bucur că Nordis își continuă sprijinul pentru arbitrajul românesc, alegând să prelungească angajamentul semnat în decembrie 2020. Iată că, într-un timp atât de scurt, Federația Română de Fotbal a câștigat încrederea unei companii românești de prestigiu, confirmând încă o dată că este cel mai bun coechipier pentru mediul de business din România”, a precizat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

“Este o bucurie și o mândrie să văd că Nordis Group, unul dintre cei mai importanți actori de pe piața de real estate din România, a decis să prelungească sprijinul pe care-l acordă arbitrajului românesc. Le mulțumesc pentru încrederea acordată și sunt sigur că împreună vom putea realiza lucruri frumoase prin dezvoltarea arbitrajului românesc”, a declarat Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.