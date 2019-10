Aşadar: 51% dintre americani doresc ca Trump să fie anchetat și eliminat din funcție, 4% doresc să fie înlăturat, dar nu eliminat, iar 40% se opun total demiterii sale. În iulie, 42% au fost în favoarea concedierii, în timp ce 45% s-au opus demiterii.

De ce ar promova tocmai Fox News aşa ceva?

După cum observăm, aproape toate canalele de televiziune din America, aproape toate ziarele importante, sunt împotriva lui Trump, doar Fox New era de partea preşedintelui, şi în loc să profite de acest lucru deoarece audienţele confirmă că datorită lui Trump se menţine televiziunea pe primul loc, acum ce face, publică un sondaj care poate nici nu este real.

Ar exista un motiv

Fostul reprezentant din Wisconsin, Paul Ryan, a fost președintele Camerei în primii doi ani ai administrației Trump, dar consideră că noua sa poziție în consiliul Fox Corporation îi va permite în cele din urmă să „facă ceva” în legătură cu președintele Donald Trump, potrivit unui nou raport din Vanity Fair care scrie: „Arbitrul final al acestei lupte va fi Lachlan Murdoch. În ultimele luni, fiul cel mare al lui Rupert a purtat discuţii strategice cu directorii de la Fox despre modul în care trustul ar trebui să se pregătească pentru viață după Trump”.

Paul Ryan vrea să se răzbune pe Trump

Vanity mai scrie: „Printre vocile puternice care îl sfătuiesc pe Lachlan ca Fox să se despartă decisiv de președinte este fostul președinte al Camerei, Paul Ryan, care s-a alăturat consiliului Fox în martie. „Paul e supărat pe Trump și acum are puterea de a face ceva în acest sens”.

„Dar o persoană care-l simpatizează pe preşedintele SUA i-a spus lui Lachlan că Fox ar trebui să rămână loială susținătorilor lui Trump, chiar dacă rețeaua trebuie să se despartă de el. „Trebuie să ne reprezentăm telespectatorii”, a spus sursa. „Fox înseamnă să apere telespectatorii de oamenii care îi urăsc. De aici provine puterea noastră. Nu este vorba de Trump”.

Sondajul s-a desfăşurat în perioada 6-8 octombrie 2019 sub direcția comună a Beacon Research (D) și Shaw & Company (R). Sondajul Fox News include interviuri cu 1.003 de alegători înregistrați aleși la nivel național, care au discutat cu intervievatori în direct atât pe telefoane fixe, cât și pe telefoane mobile. Sondajul are o marjă de eroare de plus sau minus trei puncte procentuale pentru toți alegătorii înregistrați, arată foxnews.

Te-ar putea interesa și: