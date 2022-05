Ce învață China după ce Rusia a invadat Ucraina. Cum speculează situația Xi Jinping

Pentru China, războiul Rusiei în Ucraina a oferit deja o serie de episoade instructive. Politicienii de la Beijing urmăresc îndeaproape răspunsul Occidentului față de Moscova pentru a înțelege mai bine potențiala reacție în cazul unei invazii chineze a Taiwanului, pe care China o pretinde drept propriul teritoriu și pe care a amenințat că o invadează dacă Taipei refuză să se supună controlului.

Beijingul a rămas „neconcluziv” de consecințele invaziei Rusiei, potrivit directorului CIA, William Burns, care a declarat pentru Financial Times, pe 7 mai, că răspunsul dur occidental împotriva Moscovei a fost o surpriză pentru conducerea Chinei și i-ar putea afecta calculele pentru deturnarea Taiwanului.

Totodată, Burns a adăugat că nu crede că dorința pe termen lung a președintelui chinez Xi Jinping de a obține controlul asupra Taiwanului s-a schimbat.

Ce lecții trage Beijingul din războiul din Ucraina?

-Conducerea chineză pare să avanseze pe un impuls de încredere în sine, o tendință care era deja în curs, dar pe care războiul din Ucraina a făcut-o mai imperativă pentru Beijing. Între timp, companiile chineze se mișcă prudent în timp ce interacționează cu economia sancționată a Rusiei, în ciuda faptului că atât Xi, cât și președintele rus Vladimir Putin au declarat un parteneriat „fără limite” între țările lor în februarie.

Cu îngrijorarea crescândă de la Beijing, China putând fi blocată din economiile occidentale prin sancțiuni și penalități similare cu cele care au fost impuse Rusiei, RFE/RL a vorbit cu Alicia Garcia-Herrero, economistul șef pentru Asia-Pacific la banca de investiții Natixis:

Cum o sa acționeze China în condițiile în care economia Rusiei merge tot înainte?

Alicia Garcia-Herrero: Nu există un răspuns evident aici. China se apropie de Rusia la suprafață, cel puțin, într-un mod foarte prietenos. Când ne uităm la cuvinte mai degrabă decât la fapte, narațiunea este extrem de pozitivă: atât oficial, cât și în mass-media; dar, în realitate, China este destul de ezitantă și foarte atentă la evitarea sancțiunilor secundare din partea Statelor Unite.

Cum este afectată economia chineză de războiul din Ucraina?

Garcia-Herrero: Mai întâi trebuie să observăm că dincolo de Rusia și de război, China trece prin propriul iad din cauza covidului, care este un șoc major pentru țară. Așa că, din punctul meu de vedere, este greu să le deosebesc. Covidul și stările de izolare sunt lovituri economice mult mai mari. Deci, chiar dacă poziția ambiguă a Chinei cu privire la războiul din Ucraina ar fi putut avea un impact, s-ar putea să nu vedem acest lucru din cauza impactului dur al covidului.

Cât despre atacul asupra Taiwanului, cred că este important să ținem cont de faptul că întreaga lume învață chiar acum de la reacția occidentală a invaziei Rusiei, în cazul Chinei reacția fiind una preventivă, pe baza a ceea ce învață din acest război. .

Care este o prognoză realistă pentru ceea ce ne putem aștepta de la China din punct de vedere economic și, de asemenea, în viitor, cu relația sa cu Rusia?

Garcia-Herrero: China va continua să ia decizii de precauție, izolaționiste. Am văzut deja acest lucru cu Marele Firewall care blochează internetul și am văzut că au loc mai multe mișcări legate de războiul comercial cu Statele Unite care a avut loc sub administrația președintelui SUA Donald Trump.

Beijing a creat deja bariere, dar acest proces a accelerat din cauza lui Trump, apoi a covidului, și mai apoi a războiului din Ucraina și din nou din cauza covidului [în China].

Nici nu cred că vom vedea această schimbare de tendință. Dacă mi s-ar cere să sfătuiesc guvernul chinez — ceea ce nu cred că se va întâmpla — despre ce să facă pentru a reduce riscul de sancțiuni, le-aș spune să facă exact opusul a ceea ce fac acum. Ar trebui să-și mărească interdependența pentru că aceasta este pârghia lor cu Occidentul. Motivul pentru care ei nici măcar nu văd situația în acest fel se datorează faptului că această mentalitate [mai izolaționistă] s-a instalat deja.

În legătura cu relația dintre cele două, cred că este inevitabil ca Rusia și China să fie mai apropiate, deși aceasta nu este o alegere. Este o prietenie de nevoie, nu una dorită. Se întâmplă să fie în circumstanțe similare și nici nu vreau să spun că au fost forțați în aceste circumstanțe, în principal din cauza viziunii lor asupra lumii.

sursa: rferl.org