Social Ce faceți dacă ați ieșit din țară și ați constatat că nu aveți ITP. Care sunt cele mai năstrușnice soluții







Expirarea ITP-ului pare să fie ultimul lucru pe care îl controlează românii înainte să plece din țară. Drept urmare nu puține sunt cazurile când ajunși pe alte meleaguri constată că acesta este expirat. Problema este că Inspecția tehnică periodică nu se poate efectua în altă țară. Drept urmare este de preferat să fiți atenți la acest aspect.

Dacă totuși se întâmplă să nu verificați, mai mulți conaționali vin cu soluții care mai de care. Unii spun că puteți merge așa, că nu verifică nimeni la vamă ITP-ul.

Ieșitul din țară fără ITP, un sport extrem

”Eu zic sa stea calmi!.. Am pățit eu acum doi ani, eram la coada in Promachonas spre casă și când m-am uitat pe talon, am văzut că era expirat ITP-ul de 2 săptămâni. Am mers liniștit, am intrat în țară și a doua zi m-am dus să fac ITP-ul” a scris un român pe unul dintre forumurile de Grecia.

Cu toate acestea, nu toate experiențele sunt la fel. ”Am pățit noi acum 2 ani, dar pe altă rută (Bosnia ). Nu știam că avem Itp-ul expirat, am trecut toate vămile inclusiv din Romania și la intrare în Bosnia cei de la vamă au observat. Ne-au lăsat să trecem. La întoarcere la noi la vamă ne-au oprit. Amenda și talonul luat” a povestit un alt turist român. Pe de altă parte, o soluție sugerată tot pe forumuri este trecerea graniței cu platforma.

Platforma, salvarea multora

”O variantă simplă ar fi venit cu mașina până la vamă, și luat o platftormă cât să treacă vama. Astfel mașina o să fie lăsată să treacă vama. Altă soluție nu știu” a explicat un alt român.

Cert este că legal în momentul în care circulați cu o mașină fără ITP riscați să rămâneți fără talon. Asta pentru că documentul se ridică în momentul constatării. Drept urmare nu veți mai putea circula cu mașina în cauză decât pe platformă până la destinație.