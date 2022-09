Ce face și cum arată fosta logodnică a lui Dragnea, la 10 luni de la despărțire. Cum califică Irina Tănase ruptura

După ce s-a despărțit de Bombonica Prodan, Liviu Dragnea și-a găsit fericirea, temporar, în brațele Irinei Tănase, o tânără frumoasă, care ar fi putut să îi fie fiică, având în vedere că între ei există o diferență de vârstă de aproximativ treizeci de ani. Înainte de a-i deveni oficial iubita, Irina Tănase a fost asistenta personală a acestuia, iar Dragnea nu s-a sfiit să se afișeze cu tânăra sa iubită în public.

„Pur și simplu am decis să fie lângă mine la Congres. Am fost conștient că toată lumea va fi cu ochii pe ea. Am văzut că au fost discuții și despre nășie. Nu am cerut-o înca în căsătorie. Nu sunt zgârcit, dar inelul nu e scump, l-am luat de 1 martie. Mi-a fost drag că am fost cu Irina la Congres. Nici vorbă să fie gravidă”, declara Liviu Dragnea, la scurt timp după Congresul din anul 2018.

Relația s-a încheiat în decembrie 2021

Relația lor s-a încheiat în decembrie 2021, iar Irina Tănase a început treptat să se retragă „din lumina reflectoarelor” și să fie din ce în ce mai puțin activă pe rețelele de socializare. După despărțirea de Liviu Dragnea, Irina declara că separarea i-a produs multă suferință, acel episod fiind unul dintre cele mai dureroase din viața sa.

Despărțirea dintre Irina Tănase și Liviu Dragnea a fost una bruscă și dureroasă, conform spuselor Irinei. Politicianul i-ar fi dat papucii printr-un SMS, apoi i-a blocat numărul de telefon pentru a nu-l mai putea contacta și cere explicații suplimentare. Imediat după ruptură, Irina declara, plină de îndurerare, că Liviu Dragnea a fost singurul bărbat pe care l-a iubit vreodată.

Motivul pentru care cei doi s-au despărțit ar fi fost o presupusă infidelitate a Irinei. Fostul lider PSD nu a dorit să asculte explicațiile partenerei de viață, așadar și-a făcut bagajele și a plecat din casa în care locuiau amândoi, iar ulterior i-a trimis SMS-ul final.

Cine este Paul, bărbatul cu care l-a înșelat Irina pe Liviu Dragnea

Se pare că Irina Tănase l-ar fi înșelat pe Liviu Dragnea cu un fost iubit, pe nume Paul. Tatăl acestuia ar deține importante afaceri în Alexandria. Liviu Dragnea nu a dorit să dezvăluie identitatea bărbatului cu care s-ar fi iubit în secret Irina. În schimb, a confirmat despărțirea de aceasta și a subliniat că întotdeauna își asumă deciziile luate.

Politicianul, în prezent, iubește o altă femeie, la fel de tânără și cu la fel de mult potențial. A schimbat-o pe Irina cu Oana Leonte, până nu cu mult timp în urmă președinta grupării de tineret a partidului Alianței pentru Patrie, este cea alături de care Dragnea își creează planuri de viitor, a scris Click.