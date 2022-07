Ce este Proiectul „DIANA” al NATO. Mircea Geoană a explicat cum va fi folosită inteligența artificială în domeniul militar

Euronews Romania: Îi spunem bună seara. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat acest interviu pentru Euronews România. Am văzut că v-a făcut plăcere să fiți în sală. Festivitatea se apropie de final. Aţi stat aproape până la final, până v-am răpit puțin din tmp.

Mircea Geoană: Nu, nu, stau chiar până la final. După ce terminăm interviul, mă duc înapoi să îi văd pe cei tineri. Evident, avem cu toții o emoție de amintiri din tinerețe, o școală serioasă, o școală de elită, m-am bucurat să văd atât de mulți tineri și tinere excepționali. Am vorbit puţin și cu ei și sunt absolut convins că o să facă lucruri frumoase în viață. Şi sper ca foarte mulți din tinerii din România să poate să aibă șansa să meargă la școli atât de bune.

Reporter Euronews.ro: Aici, la universitate, există un centru privind inteligența artificială. Ştiu că există și o inițiativă a NATO pentru acest domeniu. Cât de importantă este această nouă armă, să îi spunem, în contextul în care trăim astăzi?

DIANA sau Defence Innovation Accelerator of the North Atlantic

Mircea Geoană: La NATO conduc boardul de inovare al NATO, ne ocupăm de noile tehnologii, ne ocupăm de crearea unui ecosistem de inovare la nivelul țărilor NATO, din SUA și Canada până la Estonia și România și Finlanda și Suedia, două ţări foarte-foarte robuste tehnologic vorbind, alături de noi. Și atunci am lansat o inițiativă, se numește „DIANA” (Defence Innovation Accelerator of the North Atlantic – n.r.), un accelerator de inovare pentru apărare în zona Atlanticului de Nord. Şi din România….Toate țările aliate au intrat în competiție. Din România două centre au câștigat și sunt membre în acest ecosistem de inovare al NATO: Centrul de Excelență de Inteligență Artificială de la Politehnică și INCAS, Institutul de Cercetări Aerospațiale de lângă Turbo Mecanica. Sunt și alte institute de la Politehnică și din alte părți din țară și care se pot califica. Și vreau să încurajez pe toți cei care ascultă interviul nostru să se gândească dacă fac parte dintr-o astfel de unitate de elită de cercetare, să se gândească la NATO ca la o resursă. Punem împreună cercetători, universități și bani, pentru a încerca să păstrăm această supremație tehnologică a Occidentului și cred că România va avea mult de câștigat din participarea la această nouă inițiativă a NATO.

Reporter: Poate să constituie inteligența artificială un element cheie, ca un fel de avans în fața adversarilor?

Mircea Geoană: E un avans în orice. Tehnologiile, cele care revoluționează lumea și societatea, cum este inteligența artificială, cum este biotehnologia, cum sunt multe alte noi tehnologii, au o aplicație transversală. Obligația noastră la NATO este să ne uităm la partea utilă, civilă, transformatoare… inteligența artificială pentru sănătate, excepțional de importantă, lupta împotriva cancerului, probleme legate de irigații, de date, dar este și partea cealaltă a monedei, e partea de aplicație militară a inteligenței artificiale. Noi suntem foarte interesați ca inteligența artificială să fie folosită etic și moral.

Reporter: Asta contează.

Problemele etice și morale gestionate atent de NATO

Mircea Geoană: Iar noi am adoptat la NATO o strategie de inteligență artificială care, în premieră, pentru o mare organizație, cuprinde și elemente de folosire etică și responsabilă a acestora. Nu vrei să te trezești că un robot, fără un control uman, începe să distrugă. Sunt multe temeri în societate pe aceste subiecte. NATO trebuie să fie sigur că ne păstrăm supremaţia tehnologică, dar cu respectarea normelor democratice și a modului în care aceste tehnologii fac bine și nu fac rău.

Reporter: Sunt entităţi statale, să le numim aşa, unde implicațiile etice nu sunt atât de băgate în seamă, să le spunem.

Mircea Geoană: Asta este diferenţa între noi, democraţiile, şi cei care trăiesc în regimuri autoritare. Acolo nu le pasă de oameni. Acolo oamenii sunt nişte cifre.

Reporter: Dar pot să constituie un avantaj, având în vedere că nu ţin cont /…/.

NATO se ocupă de consecințele de securitate ale schimbărilor climatice

Mircea Geoană: Pentru unii, da, şi întrebarea noastră, şi e o întrebare complexă, la care NATO are un rol important în a găsi răspunsul corect, este cum putem să ne păstrăm avansul tehnologic și inovarea, inclusiv în inteligenţa artificială, inclusiv în robotică, inclusiv în nanotehnologie, inclusiv în cognitiv, inclusiv în spațiu, inclusiv în noi materiale, dar să veghem ca aceste noi tehnologii să nu devină instrumente împotriva interesului umanității și a oamenilor din societăţile noastre. Este o linie fină, este o linie delicat de îndeplinit, dar asta facem la NATO, promovăm tehnologie, dar ne uităm şi la utilizarea responsabilă a acesteia.

Reporter: Implicaţiile tehnice pot să constituie o limită? Foarte scurt pe acest subiect, încă o întrebare.

Mircea Geoană: Ar putea fi dacă sunt făcute de o manieră neinteligentă. Deci, există în clipa de față tot mai multă atenție, și vreau să spun că opinia noastră publică, mai ales tânăra generație are în mod firesc o preocupare pe impactul schimbărilor climatice – și la NATO ne ocupăm de consecințele de securitate ale schimbărilor climatice – dar presiunea publică este foarte, foarte importantă. Este o presiune pe decidenții politici. Este o presiune și pe noi și de aceea suntem convinși vom găsi un just echilibru între a avea supremație tehnologică, dar a avea și reguli responsabile de utilizare a acesteia. Astea sunt democrațiile și credem în continuare că modelul democratic este preferabil modelului de organizare autoritar./aburtica/avladucu