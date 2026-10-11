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Ce este indicatorul cu casă, mașină și copil și ce trebuie să facă orice șofer

Ce este indicatorul cu casă, mașină și copil și ce trebuie să facă orice șofer
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Din cuprinsul articolului

Există un indicator rutier pe care aproape nimeni nu îl citește cu atenție: un panou pe care este desenat un autoturism, o casă și un copil care se joacă. Pare mai degrabă o ilustrație de manual pentru copii decât un semn de circulație. În realitate, are putere de lege și schimbă complet regulile de circulație într-o zonă întreagă.

Ce este, de fapt, „zona rezidențială” pe care o anunță indicatorul

Codul rutier (OUG nr. 195/2002) definește zona rezidențială drept „perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu reglementările legale”.

Nu e o simplă denumire a unui cartier de case, ci o arie delimitată administrativ, cu semne proprii la intrare și la ieșire. Iar semnul de cirulație 5.54.1 „Zonă rezidențială" — cu mașina, casa și copilul — marchează exact începutul acestui teritoriu.

Ce se schimbă când intri

În această zonă, echilibrul se inversează: pietonul și copilul care se joacă au prioritate, iar șoferul devine „oaspete". Semnul impune reducerea vitezei pe toate străzile din perimetru — de regulă la 20 sau 30 km/h, în funcție de cum este marcat.

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Indicator zona rezidentiala

Indicator zona rezidentiala

Tocmai pentru că nu e o limită unică, ci o regulă de zonă, ea se aplică pe durata întregului parcurs, până la indicatorul de ieșire — nu doar pe segmentul de drum imediat următor.

De ce contează să respecți indicatorul

Într-o zonă rezidențială, un impact la 30 km/h și unul la 50 km/h fac diferența, literalmente, dintre viață și moarte pentru un pieton lovit.

Frecvența mare a copiilor care se joacă pe stradă explică logica semnului: nu avertizează despre un pericol punctual, ci redesenează întregul spațiu ca unul în care mașina nu mai e stăpână.

Indicatorul cu casă, mașină și copil nu e decorativ. Este granița unei zone în care regulile se schimbă în favoarea celor mai vulnerabili. Mic, prietenos, ușor de ignorat — și exact de aceea merită privit cu atenție de șoferi.

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