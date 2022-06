​Ce capcane puteți întâlni la schimbarea furnizorului de energie. La ce trebuie să fiți foarte atenți

Potrivit legislației în vigoare, după schimbarea furnizorului de energie, compania cu care aveați contract până aacum trebuie să emită o factură de regularizare în maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului.

Dacă această factură are un sold negativ, adică este cu minus, compania trebuie să vă returneze banii automat în termen de cinci zile lucrătoare. Dar, analizând cazul de mai jos, se poate spune că legea în vigoare nu se repectă.

Ce-a pățit un client al Enel din Bucureşti

În data de 21 aprilie 2022, clientul a trecut la un alt furnizor de energie. Pe 16 mai a primit o factură cu minus de la Enel conform căreia compania trebuia să îi returneze 193 de lei. Zece zile mai târziu, pe 26 mai, a sunat la call-centerul companiei pentru a întreba cum îşi va recupera banii. Operatorul i-a răspuns că trebuie să facă o solicitare în acest sens şi să ataşeze contul în care să fie viraţi banii.

Clientul Enel a făcut exact aşa, doar că a doua zi a primit un mail în care era înştiinţată că dacă doreşte restituirea banilor daţi în avans trebuie să trimită anumite documente:

“Referitor la solicitarea dumneavoastră (…) /26.05.2022 privind restituirea sumei achitate în avans, dorim să vă comunicam faptul ca, pentru a da curs cererii dvs., este necesar să reveniţi cu urmatoarele documente: 1. Cerere de restituire (conform modelului ataşat) 2. Copie act de identitate a titularului de contract, 3. Dovada de plată pentru sumele achitate”.

“Nu înţeleg de ce compania mi-a cerut din nou aceste acte, în condiţiile în care oricum le avea deja, pentru că fusesem clientul lor. Operatorul de la call-center îmi citea zilele în care am efectuat plăţile, evident că le aveau în sistemul lor, atunci de ce mi-au cerut din nou dovada acestor plăţi?”, se întreabă clientul, care s-a conformat totuşi şi a trimis toate actele cerute de companie.

Aventura pentru client nu s-a terminat

Pe 26 mai, Enel a emis o altă factură, tot cu minus, dar de 88 de lei, un fel de regularizare la regularizare. “S-au mai făcut nişte calcule” i s-a spus la call-center. Iar clientul a făcut cerere de restituire şi pentru această sumă.

Pe 30 mai a primit un mail în care reprezentanții Enel îi comunicau faptul că îşi va primi banii începând cu data de 14 iunie, adică la 19 zile de la data emiterii facturii, deşi legea spune cinci zile. Banii i-au intrat în cont pe 15 iunie.

“Una peste alta, a durat o lună să-mi recuperez banii, în condiţiile în care eu m-am interesat, am dat telefoane, am făcut cereri, am trimis mailuri şi am păstrat dovada plăţilor. Îmi dau seama cât de dificil ar fi acest lucru pentru cineva în vârstă, care nu este atât de familiarizat cu tehnologia”, a mai povestit fostul client Enel pentru hotnews.