Ce averi au cei mai bogați oligarhi din Rusia. Care sunt afacerile care le-au adus miliarde de dolari în conturi

Vladimir Potanin, Alexey Mordashov, Leonid Mikhelson, Vladimir Lisin și Andrey Melnichenko sunt cei mai bogați oligarhi ruși, potrivit indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg.

Vladimir Potanin, acționar majoritar al gigantului minier Norilsk Nickel, este considerat cel mai bogat om din Rusia. Averea sa se ridică la 25,2 miliarde de dolari. Omul de afaceri are 61 de ani și a făcut avere în industria nichelului, deschizând drumul pentru controversatul program, rus „împrumuturi pentru acţiuni“. El controlează şi compania farmaceutică NPO Petrovax Pharm, dar și afaceri în industria mobiliarelor, scrie gândul.ro.

Magnatul a avut în proprietate cel puţin trei iahturi de lux şi a cheltuit 10 milioane de dolari pentru nunta fiicei sale, de pe Coasta de Azur. Este cunoscut și ca filantop și a aderat la „The Giving Pledge”, o organizaţie caritabilă înfiinţată de Bill şi Melinda Gates. Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, a pierdut 3 miliarde de dolari după ce acţiunile Norilsk Nickel au scăzut cu 26%.

Afaceri în turism

Al doilea cel mai bogat om din Rusia este Alexey Mordaşov. El a demisionat miercuri din Consiliul de Supraveghere al gigantului de turism TUI, al cărui principal acţionar este, în condiţiile în care este vizat de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană, mai scrie sursa citată.

Averea sa se ridică în prezent la 22 miliarde de dolari, potrivit clasamentul Bloomberg. În vârstă de 56 de ani, miliardarul este directorul executiv al Severstal cea mai mare companie siderurgică și minieră din Rusia.

Gazul o afacere profitabilă

Leonid Viktorovich Mikhelson este președinte și acționar major al companiei ruse de gaze Novatek. Averea sa se ridică la 22 de miliarde de dolari, dar a pierdut anul acesta 6,2 miliarde de dolari. Și-a început cariera ca maistru, iar în 1987 a devenit director la Kuibyshev Truboprovod Stroy , companie de construcții și asamblare din Siberia. Și-a construit propria companie care este cunoscută acum ca NOVATEK.

A fost președinte al Consiliului de administrație pentru OAO Stroytransgas și OOO Art Finance. În prezent, deține funcția de președinte al Consiliului de Administrație al ZAO SIBUR și face parte din Consiliul de Supraveghere al Băncii de Dezvoltare Regională a Rusiei OAO. Miliardarul rus deține și mega-iahtul Pacific.

Afaceri în industrie

Vladimir Lisin are afaceri în domeniul siderurgic, iar averea sa se ridică la 21,2 miliarde de dolari. Și a piersut în 2022, 2,5 miliarde de dolari. Lisin a fost membru al consiliului de administrație al Zenit Bank. Face parte din consiliul de administrație al Combinatului Metalurgic Novolipetskii, funcție pe care o deține din 1998. Oligarhul mai are afaceri în industria oțelului, dar și în domeniul transportului și logisticii.

Andrey Igorevich Melnichenko este principalul acționar al producătorului de îngrășăminte EuroChem Group și al companiei energetice pe cărbune SUEK. Averea lui se ridică la 20 de miliarde de dolari. Este proprietarul unui un iaht de lux care are heliport, piscină şi punct de observaţie subacvatic. Mai are și un avion persoanal, dar și proprietăți în New York și o vilă în Coasta de Azur.