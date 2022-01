Ce avere impresionantă are Nadal. Câți bani i-a adus în conturi victoria de la Australian Open

Victoria istorică de duminică de la Australian Open i-a adus un Rafael Nadal pe lângă glorie și un premiu impresionant: un cec în valoare de 1,82 de milioane de euro şi 2.000 de puncte ATP. Celălalt judecător al finalei, Daniil Medvedev va primi 996.500 de euro şi 1.200 de puncte ATP. Rafel Nadal a devenit și primul jucător din istorie care cucerește 21 de titluri de Grand Slam.

Declarații emoționante

Rafael Nadal, în vârstă de 35 de ani, a reușit să se impună după un meci maraton care a durat mai bine de cinci ore. El a reușit să revină și să câștige după ce a fost condus cu două seturi de rusul Daniil Medvedev. Pe lângă ambiția și calitățile deosebite de jucător, publicul care l-a susținut frenetic a contribuit la victoria lui Nadal.

„Este grozav să câştig un alt titlu de Grand Slam în acest moment al carierei mele. Înseamnă mult şi ştiu că 21 este un număr special. Este o zi de neuitat. Nu voi spune niciodată «merit» pentru că mulţi oameni se luptă şi mulţi oameni merită. Dar chiar cred că starea mea de spirit este foarte pozitivă. În ultimele şase luni, m-am luptat mult pentru a reveni pe teren.

Am trecut prin momente foarte grele, am avut conversaţii foarte grele pentru că nu ştiam dacă mă pot întoarce în circuit. Aşa că mă simt onorat. Sunt norocos că am realizat încă o dată ceva grozav în cariera mea de tenis. Nu acord o mare importanţă dacă sunt sau nu cel mai bun din istorie. Sincer, azi nu-mi pasă deloc. Pentru mine, important este să mă bucur de seri ca asta. Asta înseamnă mult pentru mine. Mai mult decât să câştig al doilea meu Australian Open, mai mult decât orice”, a spus Rafael Nadal, după încheierea partidei.

Avere impresionantă

Rafael Nadal a devenit profesionist în 2001 și are o carieră impresionantă. A reușit să câștige 89 de titluri până în prezent. Dintre acestea 21 de victorii sunt în turneuri de Grand Slam. Jucătorul de tenis spaniol deține în prezent 13 titluri la Roland Garros, 4 titluri la US Open, 2 titluri la Wimbledon și 2 titluri la Australian Open. Rafael Nadal are o avere netă de 198 de milioane de euro.