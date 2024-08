Monden Ce avere colosală are Scarlett Johansson. Actrița a depășit suta de milioane de dolari







Actrița Scarlett Johansson a reușit să facă o adevărată avere de pe urma calităților ei artistice. Drept urmare în cei peste 20 ani de meseria, Johansson a ajuns să strângă o sumă fabuloasă.

Actrița are o avere de invidiat

Rolurile din Avengers, dar și cele din Transformers, i-au adus lui Scarlett Johansson nu doar faimă, ci și bani. Cariera de actorie a lui Johansson a început în copilărie într-o piesă de teatru de pe Broadway. Debutul ei în film avea să fie în comedia fantasy North din 1994. Ea a câștigat recunoaștere prin performanțele sale în Manny & Lo și Ghost World.

Descoperirea ei ca actriță cu potențional a venit cu filmul apreciat de critici Lost in Translation, unde a jucat alături de Bill Murray. De atunci, Johansson a apărut în numeroase filme apreciate de critici, inclusiv The Prestige, Don Jon, Lucy, Jojo Rabbit, Marriage Story și Black Widow. În calitate de Black Widow, Johansson a câștigat 15 milioane de dolari per film. De altfel, ea a avut și câștiguri suplimentare din punctele backend din seria de mare succes Avengers.

Este cea mai mare vedetă de box office din toate timpurile

Drept urmare, Johansson a fondat compania de producție These Pictures, unde a produs și a jucat în Fly Me to the Moon. Aceasta este o comedie romantică plasată în timpul Cursei Spațiale, alături de Channing Tatum. De două ori nominalizată la Oscar a fost desemnată cea mai bine plătită actriță din lume atât în ​​2018, cât și în 2019.

Johansson a jucat în peste 50 de filme, care au încasat peste 15,4 miliarde de dolari la nivel mondial. A ajuns în acest fel să fie cea mai mare vedetă feminină de box office din toate timpurile. Așa se face că din Seria Transformers unde Scarlett Johansson își va împrumuta vocea, este de altfel cea mai bogată component a echipei.