Ce avere are, de fapt, Toni Iuruc. Soțul Simonei Halep moștenește un imperiu

Cu toate că Toni Iuruc provine dintr-o familie înstărită, mama sa devenind, după ce a rămas văduvă, femeie de afaceri de succes, este pusă deseori întrebarea ce avere are soțul Simonei Halep. Datorită mamei lui, domeniul afacerilor nu este unul străin pentru Toni Iuruc.

Iuruc este cunoscut în București și Constanța ca fiind un prosper om de afaceri, implicat fiind în domeniul publicității și în cel al imobiliarelor. Însă, deși este considerat a fi unul dintre cei mai bogați machedoni, datele fiscale nu prea dovedesc acest lucru. Și asta pentru că din cele șase firme ce se găsesc pe numele afaceristului, trei sunt închise, iar activitatea altor trei este suspendată.

Firmele lui Toni Iuruc

În ceea ce privește firmele soțului Simonei Halep, Gama Electric Import Export, firmă ce are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate este radiată. De asemenea, ACB Advertising Development, companie de publicitate, are activitate suspendată. Promotion & Models Services, tot firmă de publicitate, este și ea radiată, iar Combat Games s-a închis și ea. Altă companie, AdVenture Top Services, firmă ce era ca obiect de activitate publicitatea, este suspendată, iar AdVenture International are și activitatea pusă pe pauză.

Așadar, deși datele nu aduc vești bune despre activitatea financiară a lui Toni Iuruc, se pare că afaceristul câștigă lunar sume de ordinul zecilor de mii de euro din închirierea imobilelor pe care le deține.

Averea Simonei Halep

De cealaltă parte a căsniciei, Simona Halep, deși nu deține nicio firmă, a făcut din sport în jur de 40 de milioane de dolari. Bani la care se adaugă anual contractele de imagine în valoare de milioane de euro, care o plasează pe primul loc în clasamentul financiar al sportivilor în activitate de la noi.

În plus, în topul realizat de Capital pentru anul 2021, sportiva este plasată pe locul 146 în clasamentul celor mai bogați români. Ea are o avere estimată la 46-50 milioane de euro.