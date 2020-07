Un admirabil editorial de Gabrielle Cluzet pentru Boulevard Voltaire pe care l-am tradus pentru cititorii Evenimentului zilei.

După Churchill, Baden-Powell, Roosevelt, Colbert sau Cervantes, neo-iconoclaștii compulsivi îi atacă acum pe sfinți: în Statele Unite, statuia spaniolului Junipero Serra a fost dărâmată, cea a lui Ludovic cel Sfânt sălbatic degradată și mânjită.

Fenomenul, criza identitară care urmează după criza sanitară, seamănă și el cu o pandemie galopantă cu contaminare foarte rapidă: nu se știe ce obscur păcat au săvârșit acești sfinți, care toată viața lor au pansat rănile necăjiților, însă având în vedere înalta lor poziție în ierarhie (cerească, deoarece aici, pe pământ, este departe de a fi fost întotdeauna cazul, dar pas de le explică asta…) Bisericii, erau obligariu complici cu această „firmă” a albilor dominanți.

Toți responsabili și toți vinovați. Dacă nu ei, atunci frații lor.

Pe 20 iunie, Spania a cerut autorităților americane să protejeze patrimoniul lor comun. Ne îndoim foarte că Franța ar fi făcut la fel și putem să le mulțumim celor câtorva tineri catolici americani – imaginile au făcut înconjurul rețelelor sociale – care au salvat onoarea mergând să spele și să curețe soclul lui Ludovic al IX-lea de urmele ultrajului.

Faithful Catholics cleaning off profanity from the statue of St Louis tonight. Ave Maria. pic.twitter.com/1AXDh2fSpM

— Beth (@Beth29842221) June 28, 2020