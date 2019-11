Ce a văzut tatăl lui Ciprian Porumbescu la București pe 10 mai 1890

Apoi am fost și eu acolo unde ai fost și Sf. Ta, adică la București, și încă de tripla aniversare a României, de 10 Maiu. Îți închipuești dară ce am văzut! Ah! am văzut și am constantat, și încă nu numai pe din afară, ci în mare parte și în internul Capitalei României, că acestui Regat îi lipsește numai o mărime geografică mai mare, și nu alta, ca să fie un Gross-staat în întregul înțeles modern al cuvântului.