Liberalii au votat echipele de negociere. Astfel, Ludovic Orban, Florin Cîțu – noua propunere de premier din partea PNL – Rareș Bogdan și Robert Sighiartău vor forma echipa care se va ocupa de partea politică și împărțirea ministerelor.

Alina Gorghiu, Raluca Turcan și Florin Roman vor negocia împărțirea funcțiilor parlamentare, în timp ce Bușoi, Ionel Dancă și Florin Cîțu se vor ocupa de negocierea programului de guvernare.

”Am convocat BPN al PNL pentru a decide propunerea partidului PNL pentru funcția de prim-ministru. Cu o singură abținere, BPN al PNL a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Cîțu.

Am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea unei majorități parlamentare. Am stabilit USR PLUS, UDMR și grupul minorităților. În acest moment este indicată clar formarea unei majorități. Am decis formarea unei echipe de negociere. Vom avea discuții și de Parlament”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Fostul premier a precizat că echipa de negociere va fi condusă de președintele partidului și de prim-ministrul propus, adică de Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Ludovic Orban, Raluca Turcan și Robert Sighiartău sunt numele comune din lista actuală și lista de la începutul anului, când PNL a format o echipă care să negocieze cu celelalte partide și să declanșeze, astfel, alegerile anticipate.

Ludovic Orban: Vrem șefia Camerei Deputaților

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că negocierile cu celelalte formaţiuni partenere vor viza şi obţinerea de către liberali a şefiei Camerei Deputaţilor.

„Este în cadrul mandatului acordat echipei de negociere, este firească, este un lucru…Nu a fost propunerea mea, pe de altă parte, este evident că e nevoie de un sprijin în Parlament pentru Guvern, pentru a putea asigura derularea procedurilor parlamentare, astfel încât să putem să adoptăm toate proiectele de lege. Noi nu am avut majoritate parlamentară în perioada de guvernare, acum avem posibilitatea să avem majoritate parlamentară. Sigur, nu e o majoritate parlamentară foarte largă şi din cauza asta va trebui să existe o conducere extrem de serioasă şi negocieri foarte serioase pe fiecare proiect de act normativ”, a spus Ludovic Orban, miercuri, la finalul BPN al PNL.