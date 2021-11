Ce a primit fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian după divorț. „E mult spus că rămăseseră în condiții bune””

Regretatul solist de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian (61 de ani), a fost înmormântat, miercuri, fiind însoțit pe ultimul drum de zeci de persoane. Artistul a fost căsătorit cu Mihaela Carmen și cei doi au decis să divorțeze în anul 2012. Despărțirea a venit după 16 ani de mariaj, iar femeia a dorit să-și păstreze numele de familie. Ulterior, ea nu s-a mai recăsătorit.

Divorțul a fost unul fără mare tam-tam. Fosta soție și-a păstrat numele de familie

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, afirma Petrică Mîțu Stoian în anu 2012.

Despărțirea a fost una amiabilă, fără scandal, fără resentimente. „Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita. Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova. Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal. Ne-am despărţit ca nişte oameni civilizaţi”, mai preciza artistul la vremea respectivă.

Un prieten comun al cuplului a vorbit despre această despărțire și cum au fost împărțite bunurile. Adevărul e că nu doar mutarea de la Târgu Jiu la Craiova a cauzat despărțirea lui Petrică de nevasta lui. În realitate, nu se prea mai înțelegeau și au fost tot felul de discuții. Fiecare era cu viața lui, și asta de multă vreme.

„E mult spus că rămăseseră în condiții bune”

El a spus că soția nu i-a cerut nimic la divorț, dar nu a spus că i-a oferit un apartament. El, oricum, nu mai avea nevoie pentru că și-a cumpărat o casă la Craiova, chiar peste drum de Ansamblul Maria Tănase. E mult spus că rămăseseră în condiții bune. Sincer să fiu, Petrică nu a văzut niciodată cu ochi buni apropierea ei de Niculina Stoican. Petrică și Niculina rămăseseră prieteni doar pe scenă, în rest nu se agreau deloc. Știu toți artiștii de muzică populară asta”, spunea persoana respectivă pentru Wowbiz.