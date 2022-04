Ce a pățit fiica lui Traian Băsescu în momentul în care a ajuns la ÎCCJ. Procesul a fost amânat

A vrut să-i facă cadou o cursă de șoareci în care era pus, în loc de momeală, un teanc de bancnote de 500 de euro. Făcute pe calculator, desigur. Ioana Băsescu a intrat însoțită de avocatul său, Dan Apostol și nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Oricum nu ar fi putut să discute cu presa din cauza lui “Ceaușescu”, care făcea hărmălaie.

Cu câteva minute înainte de ora anunțată pentru începerea ședinței, protagoniștii au intrat în sală și și-au ocupat locurile în bănci. Ultimul a intrat maestrul Florin Șurghie, strigând “când Florin apare, soarele răsare!”, în timp ce își punea roba de avocat. “Fără caterincă, nu e nimic!”, a mai spus el în timp ce își ocupa locul, direct la măsuță de pledoarie a avocaților, în fața prezidiului unde urma să se așeze completul de judecată. Ceilalți avocați erau deja așezați în băncile din sală. Au venit și 3 dintre cei 4 martori ce urmau să fie audiați. Magistratul asistent, grefiera și procurorul DNA de ședință s-au așezat la locurile lor obișnuite, de-a dreapta și de-a stânga prezidiului. Apoi toată lumea s-a ridicat în picioare la intrarea completului de judecată.

A urmat apelul nominal, al inculpaților și al martorilor. Magistratul asistent a făcut rezumatul pentru instanță. Lipseau un martor, un intimat și un inculpat. Și, desigur, partea civilă, compania de stat Oil Terminal. Magistratul asistent a continuat cu o expunere a situației Elenei Udrea. Cum că se află în arest în Bulgaria și din cauza timpului scurt nu s-au putut face demersurile pentru audierea acesteia in videoconferința.

„Am chemat martorii și dorim să-i audiem”

“Mda…” a apucat președinta de instanță să spună, dar a fost întreruptă de maestrul Veronei Rădulescu, avocatul ales al Elenei Udrea. “Față de această situație, doamna președinte, nefiind îndeplinită procedura de citare, vă rog să ne acordați un alt termen. Până la viitorul termen, sper că se va lămuri situația Elenei Udrea. Vă rog să țineți seama că a venit la toate termenele de judecată”, a solicitat avocatul apărării. “Numai o secundică…”, a replicat președinta de instanță. “Problema noastră, a completului, este că am chemat martorii și am vrea să-i audiem pe cei trei martori prezenți, sub rezerva reaudierii când va fi prezentă și inculpata”, a propus instanța. După care s-a răzgândit și i-a întrebat pe cei trei martori dacă ar fi de acord să vină pentru audiere la un alt termen, atunci când va fi legal îndeplinită procedura de citare. Martorii au fost de acord. “Sunt și eu avocat de 22 de ani, nu fac penal, nu mă pricep, dar sunt de acord să mă prezint la un alt termen”, a spus unul dintre martori. “Mulți înainte!”, i-a urat președinta cu referire la activitatea în avocatură.

După care a decis să nu mai pună nimic în discuție și a dat cuvântul procuroarei de ședință. “Noi propunem audierea martorei Rădulescu, care nu ar afecta situația inculpatei absente”, a propus reprezentanta parchetului. “Este adevărat că martora Rădulescu a fost propusă de Ioana Băsescu, dar dânsa a fost îngăduitoare și a acceptat să vină la un alt termen”, a replică doamna judecător.

Decizia instanței la acest termen a fost ca să se revină cu adresă către autoritățile bulgare care să comunice situația juridică a Elenei Udrea și în funcție de răspunsul lor “să emitem, ori ba, un ordin de anchetă pentru a fi în regulă cu videoconferința și tot ce trebuie”. “Sunteți de acord, domnule avocat?” a fost chestionat avocatul Veronei Rădulescu. “Suntem de acord, cu rugămintea ca termenul fixat să fie un pic mai lung, să apucăm să ne judecăm în procedura recursului în casație care se judecă la termenul din 16 mai”, a fost rugămintea avocatului.

Procesul a fost amânat cu mai bine de o lună

Astfel că instanța a stabilit data de 26 mai pentru următorul termen, la aceeași oră ca la termenul de azi. Apoi, președinta completului a glumit cu avocatul Șurghie. “Ce face Dubaiul din om, domnule avocat!” i-a spus râzând. “Doamna președintă, Dubaiul ar trebui să facă numai lucruri bune, dar pe unii îi cam zăpăcește pentru că trec de la o atmosferă la alta și sunt derutați”, a venit replica maestrului. Președinta completului de judecată a mai făcut o dată apel la martori cu rugămintea să vină la următorul termen. Apoi a întrebat dacă știe cineva ceva despre “domnul Faur”. “Sunteți de acord să-l aducem cu mandat de aducere?”, a întrebat aceasta.

Toți cei prezenți au răspuns în cor afirmativ și ședința s-a încheiat. Afară așteptau camerele de filmat ale televiziunilor. Avocatul Veronei Rădulescu a rămas “la declarații”, în timp ce Ioana Băsescu și avocatul său au părăsit în grabă curtea și s-au urcat în mașina care îi aștepta la intrare. Marian “Ceaușescu” i-a petrecut în huiduieli până la portiera mașinii agitând cursa de șoareci cu momeala din bani făcuți la imprimantă. Așa s-a scris istoria ultimului termen al procesului privind finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2009. Și a durat foarte puțin, mai exact 7 minute cu tot cu circul lui Marian “Ceaușescu”.