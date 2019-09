Teodor Meleșcanu susține că a acceptat funcția de președinte al Senatului pentru a îmbunătăți imaginea instituției care nu este agreată de români.

„Am considerat că pot și chiar am obligația să-mi aduc contribuția pentru toți cei care m-au ajutat de când am fost mic, până astăzi”, a spus Meleșcanu.

Teodor Meleșcanu a mărturisit că a discutat ultima oară cu Călin Popescu Tăriceanu în urmă cu o săptămâna, fiind o discuție normală, în care fiecare și-a prezentat punctul de vedere, fără să fie vreo problemă . Meleșcanu a spus că i se pare important să fie președintele Senatului, adăugând că a acceptat să ocupe această funcție deoarece în perioada campaniilor electorale „e nevoie de echilibru în gestionarea problemelor Senatului și a procesului legislativ”.

„La vârsta pe care o am și la experiența pe care o am, am și o obligație, să pun în slujba acestei poziții tocmai că această instituție să devină o instituție care să fie respectată și apreciată de către români, nu este cazul în prezent”, a spus Meleșcanu.

„Am considerat că pot și chiar am obligația să-mi aduc contribuția pentru toți cei care m-au ajutat de când am fost mic, până astăzi. Până la urmă sunt român, mă interesează că oamenii să trăiască fericiți și să fie mulțumiți de instituțiile statului nostru, inclusiv de Parlament”, a declarat președintele Senatului.

Întrebat cine l-a ajutat de când a fost „mic”, Meleșcanu a spus: „Eu mă refer de la familia mea și ajung până la partea politică, în cadrul ALDE. A fost un proiect în care m-am implicat și eu și am contribuit destul de serios”.

