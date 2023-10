CCIR, partener important al Departamentului Comercial al SUA

În cadrul acestei întâlniri, au fost identificate soluțiile optime de atragere de noi investiții americane în România, precum și modalitățile prin care cele două state se pot implica în proiecte comune economice de mare anvergură.

„Cu foarte puțin timp în urmă, am revenit dintr-o misiune economică pe care am efectuat-o în SUA, iar ceea ce m-a surprins într-un mod extrem de plăcut a fost dorința companiilor americane de a se implica și mai mult pe piața din România, ceea ce este un semn important al încrederii mediului de business american în oportunităţile de afaceri pe care le oferă țara noastră. În mod cert, economia românească are mare nevoie de investiții importante, de nume mari care să deschidă linii de producție aici.

Nu trebuie trecută cu vedere nici poziția geografică a României, cu deschidere la Marea Neagră și cu acces la Fluviul Dunărea, cu ajutorul căruia mărfurile pot fi transportate în foarte multe state din Europa. Portul Constanța poate reprezenta o oportunitate de afaceri pentru companiile americane, mai ales în contextul în care a preluat activitatea celor șase-șapte porturi ucrainene închise din cauza războiului, iar ca suprafață este pe locul patru în Europa.

De altfel, în misiunea economică din SUA, am reușit, împreună cu reprezentanții American Romanian Business Council (AMRO), să stabilim câteva linii directoare în ceea ce privește o platformă comună destinată reconstrucției Ucrainei, atunci când conflictul se va încheia”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.

„Suntem încântați că CCIR este partener în mai multe proiecte cu Serviciul Comercial al SUA în România, inclusiv Programul Select USA, care în țara dumneavoastră a cunoscut un succes semnificativ, dar și în evenimentele organizate în marja târgului agricol Indagra din București. Serviciul Comercial al SUA este interesat de o abordare la nivel de țară pentru a identifica oportunitățile de afaceri pentru companiile americane.

Astfel, sperăm să participăm la o serie de evenimente în toată România, în anul viitor. De asemenea, vom continua să sprijinim dorința României de a avea un climat de afaceri puternic și de a consolida legăturile comerciale bilaterale”, a declarat dl. Eli Corso Phinney, atașat comercial al Ambasadei SUA în România.