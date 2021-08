Demi Chapman, în vârstă de 23 de ani, a crezut că Freddy, copilul de trei ani, este constipat și de aceea l-a dus la secția de Urgențe a Spitalului de Copii din Birmingham. Copilul se plângea de dureri de burtă, de aproximativ șapte zile.

Medicii de la Urgențe i-au făcut micuțului o ecografie și astfel au aflat teribilul diagnostic. Medicii au descoperit o tumoare între ficatul și rinichii micuțului, iar o tomografie computerizată a evidențiat metastaze și în alte zone ale corpului.

Descriind momentul în care a primit vestea, Demi, din Sutton Coldfield, Birmingham, a spus i s-a frânt inima.

„Mi-a frânt inima. Nu m-am gândit nici într-un milion de ani că ar putea fi vorba de cancer. Înainte de a-l duce la spital, încă alerga și se juca, chiar dacă se simțea rău. Am crezut că are constipație pentru că spunea că îl doare burta și apoi nu s-a mai dus la toaletă, dar apoi doctorul i-a prescris niște laxative și a început să meargă din nou”, a povestit mama micuțului pentru jurnaliștii de la The Sun.

Britanicii s-au mobilizat exemplar

Femeia este mama a patru copii. Ea a mai spus că Freddy, care are un frate geamăn și încă un frate și o soră, a început să se simtă din ce în ce mai rău și nu voia să se ridice de pe canapea.

Cancerul lui Freddy, un neuroblastom în stadiul patru, este acum tratat cu chimioterapie și se așteaptă ca el să fie internat de mai multe ori în Spitalul pentru Copii din Birmingham. Medicii speră că, după trei luni de tratament, tumora va fi suficient de mică pentru a fi operat. Dar familia lui Freddy încă așteaptă să afle dacă maladia s-a răspândit și în măduva osoasă.

Între timp, grădinița lui Freddy, Smart Start din Sutton Coldfield, a înființat o pagină de strângere de fonduri pentru a ajuta la sprijinirea familiei micuțului în timp ce acesta se află în spital. Pagina a avut un obiectiv de 500 de lire sterline, dar a strâns deja peste 3.000 de lire sterline.

Jenny Harris, managerul de la Smart Start, a declarat pentru jurnaliștii britanici că nu îi vine să creadă ce i s-a putut întâmpla copilului.

„Ne-am gândit că este o mare necaz ce i s-a întâmplat lui Freddy. A fost la grădiniță doar acum două săptămâni și era absolut bine. Ne-am propus să strângem 500 de lire sterline pentru niște jucării și pijamale etc. și pentru a o ajuta pe mama cu deplasarea la și de la spital și nu ne-a venit să credem ce răspuns am avut”, a spus managerul.