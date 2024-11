Cazul Liam Payne de la One Direction. Trei persoane au fost inculpate pentru moartea artistului

„Lipsa reflexului de apărare sau de auto-conservare în timpul căderii, împreună cu alte date relevante privind consumul său, ne permit să concluzionăm că Liam Payne nu era pe deplin conştient sau se afla într-o stare de diminuare sau pierdere vizibilă a conştiinţei în momentul căderii”, au arătat anchetatorii.

Liam finally arrived home. I believe you’re safe in heaven Police in Argentina investigating the death of Liam Payne have reportedly raided the homes of two hotel employees and a 'friend' of the former One Direction singer#LiamPayne #liampayne pic.twitter.com/eySnHzX34G pic.twitter.com/T2PC6Ak49A

— TopTrends2025 (@Toptrend2025) November 7, 2024