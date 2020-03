La zece zile după ce un incendiu i-a distrus magazinul pe care îl avea în acelaşi imobil în care locuia, Dan Mîcnea a realizat un filmuleţ pentru a prezenta pagubele produse în urma incendiului.

Înregistrarea video, care durează aproape patru minute, a fost urcată pe contul său de Facebook încă din data de 6 decembrie 2019, cu mesajul: „Rog autorităţile care ne pot ajuta în soluţionarea acestui caz!”.

Criminalul amintește în filmare că focul a fost pus intenționat de trei persoane după ce i-au spart magazinul şi au furat banii şi câteva zeci de pachete de ţigări.

El vorbeşte de trei suspecţi care ar fi venit la magazin cu o maşină, ce ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere ale şcolii din sat. „Aici e camera în care a fost magazinul. A ars tot. Primul indiciu care m-a dus cu gândul, după ce am scos totul de aici, a fost că a fost cineva. Pentru că nu am găsit ţigări arse şi banii, de nicio culoare. Dar am găsit portofelul în apă pe jos, permisul neveste-mii, buletinul. Şi rămăşiţe din tot ce am avut eu aici. Rămăşiţe de ţigări şi bani nu au rămas. Pachetele de ţigări au fost aici pe raft şi aici jos două cartoane (două cartușe de ţigări n.r.). O cutie cu lenor, clorul, au rămas, dar ţigările nu au rămas. Aici sunt actele care au fost în magazin, toate arse.

